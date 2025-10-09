Frenkie De Jong critica el partido Barcelona vs. Villarreal en Miami: “No me gusta”

El centrocampista del FC Barcelona, Frenkie de Jong, mostró su descontento por la decisión de LaLiga de trasladar el partido entre Villarreal y Barcelona, previsto para diciembre, al Hard Rock Stadium de Miami.

LaLiga confirmó el miércoles que el encuentro, correspondiente a la jornada 17, se disputará el 20 de diciembre en Estados Unidos, tras recibir la aprobación de la UEFA, que permitió el traslado de manera excepcional.

De Jong, concentrado con la selección de los Países Bajos, dejó clara su postura en una rueda de prensa:

“No me gusta. Entiendo la perspectiva económica de los clubes, que se beneficiarán de ello y podrán difundir su marca por todo el mundo. Pero yo no lo haría”.

Barcelona captain Frenkie de Jong has voiced his opposition to the announcement that the Catalan side's LALIGA game against Villarreal in December will be played in Miami. pic.twitter.com/XJpPdHANlK — ESPN FC (@ESPNFC) October 9, 2025

El mediocampista explicó que el cambio perjudica a los jugadores por los viajes y afecta la equidad de la competición.

“No es bueno para los jugadores. Hay que viajar mucho. Tampoco es justo en términos de competición. Para nosotros, ahora es un partido local en terreno neutral. Entiendo perfectamente que otros clubes no estén contentos con eso”, añadió De Jong.

Laporta responde De Jong: “El Barça jugará donde diga LaLiga”

Las declaraciones de Frenkie de Jong tuvieron respuesta por parte del presidente azulgrana, Joan Laporta, quien aseguró que el club acatará la decisión de LaLiga.

“Los jugadores pueden tener su opinión. (De Jong) es capitán del Barça y respeto su opinión, pero el club jugará donde diga LaLiga. Si ahora toca disputar el Villarreal-Barça en Miami, lo jugaremos en Miami”, afirmó Laporta durante un acto de la Fundación Cruyff.

El dirigente defendió que el mercado estadounidense representa una oportunidad comercial importante para el club:

“Con las giras de verano hemos conseguido colaboraciones, esponsorizaciones y relaciones con Estados Unidos que podremos mejorar con este partido. Será una oportunidad para hacer barcelonismo en tierras americanas”, añadió.

El Villarreal vs. Barcelona será el primer encuentro oficial de LaLiga que se dispute fuera de territorio español, marcando un nuevo capítulo en la estrategia de expansión internacional del fútbol español.

A pesar de las críticas de jugadores y aficionados, la organización de LaLiga mantiene su apuesta por llevar partidos a Estados Unidos como parte de su plan global de crecimiento y promoción del campeonato.

