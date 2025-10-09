La amiga que le donó un riñón a Selena Gómez aclara rumores sobre su distanciamiento

La boda de Selena Gomez con Benny Blanco en California fue un evento que reunió a numerosas celebridades, desde Taylor Swift hasta Paris Hilton. Sin embargo, una ausencia llamó poderosamente la atención: la de Francia Raisa, la actriz que en 2017 le donó un riñón a la cantante, salvando su vida en el marco del tratamiento que Gomez sigue por lupus.

Debido a los crecientes rumores, Raisa decidió hablar y enviarle un mensaje a la estrella detrás de éxitos como ‘Who Says‘.

Por supuesto, la ausencia de Raisa a la boda de la estrella desató inmediatamente un torrente de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre las dos. Los rumores se avivaron aún más cuando, el mismo día de la ceremonia, Raisa compartió en sus redes sociales un video bailando con un coreógrafo, confirmando que se encontraba en otro lugar.

Selena Gomez y Francia Raisa en los Billboard Women in Music en noviembre de 2017. En ese evento, Gomez recibió un reconocimiento.

Crédito: Chris Pizzello/Invision/AP.

Ante el creciente revuelo mediático, la también actriz decidió aclarar la situación. Durante una entrevista concedida a la periodista Magaly Ortiz en el programa Primer impacto, de Univision, abordó de frente los comentarios que aseguraban que existía un enfado por parte de ella, particularmente por versiones que acusaban a Gomez de fumar después del trasplante.

“Es un sinsentido que ha circulado en los medios, yo nunca he dicho nada”, expresó Raisa. La actriz explicó que cuando comenzaron a difundirse esas afirmaciones, ni siquiera estaba al tanto de ellas, dejando claro que se trataba de información falsa.

Añadió, de manera reveladora, que “solo ambas saben lo que realmente sucede”, insinuando que la dinámica de su relación es un asunto privado.

“Estoy muy feliz por ella”

Respecto a la nueva etapa de casada de Selena Gómez, Raisa se mostró positiva y respetuosa. “Sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella”, declaró. Además, cerró el tema con unas palabras que resuenan a un cierre de ciclo: “Y mira… ella tiene su vida, ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”.

Pese a esta respuesta, todavía hay dudas sobre el distanciamiento de ambas. De acuerdo a diferentes reportes, su relación sufrió un notable distanciamiento que se hizo público en 2022, después de que Gomez afirmara en una entrevista que Taylor Swift era su “única amiga en la industria”.

El comentario provocó una reacción de Raisa y evidenció una fractura que, según la propia actriz, las mantuvo casi sin hablar durante años.

Aunque ambas se reconciliaron públicamente en 2023, asegurando que no hubo una pelea concreta, sino una necesidad de tomar distancia para crecer personalmente, la reciente boda de Gomez con Benny Blanco, a la que Raisa no fue vista, está reavivando las especulaciones sobre el estado actual, a pesar de sus previas declaraciones.

Seguir leyendo: