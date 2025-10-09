ONU advierte que reconstruir el sistema sanitario de Gaza es crucial para una paz

Con el fin a los dos años de guerra en Gaza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la reconstrucción del devastado sistema de salud es fundamental para asegurar una paz y estabilidad duraderas.

La doctora Hanan Balkhy, directora de la OMS para el Mediterráneo Oriental, declaró que los servicios de salud de Gaza han sido “hechos añicos” después de dos años de conflicto y se encuentran “al borde del colapso total”.

“Al cesar la lucha, comenzará una nueva batalla: reconstruir el sistema de salud de Gaza y rescatar a toda una población del borde de la hambruna y la desesperación”, dijo a periodistas en una rueda de prensa el miércoles.

La reconstrucción costará más de $7,000 millones de dólares, según estimaciones de la OMS, cubriendo la respuesta humanitaria, la recuperación temprana y la reconstrucción a largo plazo.

“Reconstruir el sistema de salud de Gaza no solo salvará vidas hoy; restaurará la dignidad, la estabilidad y la esperanza para el futuro”, afirmó la doctora Balkhy.

Costo humanitario escalofriante

A dos años de la guerra, el costo humanitario sigue siendo abrumador.

La doctora Balkhy dijo que más de medio millón de personas están “atrapadas en condiciones similares a la hambruna”, mientras que otro millón sufre de inseguridad alimentaria severa. Desde enero, 455 personas, incluyendo 151 niños, la mayoría menores de cinco años, han muerto por desnutrición, según las autoridades sanitarias palestinas.

En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pintó un panorama igualmente sombrío, describiendo a Gaza como “una guerra infernal que ha devastado a los niños”.

En un comunicado, la directora ejecutiva Catherine Russell declaró: “En los últimos dos años, se reporta que 64,000 niños han sido asesinados o mutilados en toda la Franja de Gaza, incluyendo al menos 1,000 bebés”.

“La hambruna persiste en la Ciudad de Gaza y se está extendiendo hacia el sur, donde los niños ya viven en condiciones miserables”, añadió.

Balkhy dijo que la OMS ha entregado 17 millones de litros de combustible para mantener en funcionamiento los hospitales y ambulancias de Gaza, pero “se necesita mucho más”. Enfatizó que los suministros esenciales, desde antibióticos hasta vendajes, deben llegar “sin demora” a todas las partes del territorio.

