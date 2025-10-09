Ram 1500 Lowered: una pick-up hecha para el asfalto

En el universo de las camionetas estadounidenses, la fuerza y el carácter todoterreno son casi una religión. Sin embargo, Ram ha decidido romper el molde y ofrecer algo completamente distinto.

En colaboración con Fox Factory Vehicles, la marca lanzó la Ram 1500 Lowered, una reinterpretación radical de su clásica pick-up, diseñada no para el barro ni los caminos difíciles, sino para brillar sobre el asfalto.

Esta creación surge en el contexto del regreso de Ram a la Nascar Truck Series, donde las pick-up modificadas son protagonistas. Inspirada en aquellas versiones que dominaron las calles en los años 90 y 2000, la Ram 1500 Lowered combina un aspecto agresivo, un rendimiento brutal y una suspensión adaptada para un manejo firme y controlado.

De las pistas a las calles

Fox Factory Vehicles, conocida por su experiencia en sistemas de suspensión de alto rendimiento, se unió a Ram Direct Connection, la división encargada de los modelos más potentes de la marca. El resultado es un paquete de modificación que transforma a la Ram 1500 en una máquina legal para la calle, pero con alma de competencia.

Lejos de las configuraciones todoterreno tradicionales, esta versión baja su altura dos pulgadas en la parte delantera y cuatro en la trasera. Ese cambio, junto con una suspensión Ridetech coilover de alto desempeño, permite un control superior en curvas, una estabilidad impecable en frenadas y una sensación de conducción más directa y deportiva.

Según los ingenieros de Fox Factory, el sistema fue diseñado para “mantener el equilibrio entre potencia, precisión y confort”, asegurando que la experiencia de conducción no sacrifique practicidad por rendimiento.

Bajo el capó: un rugido inconfundible

Si el aspecto exterior impone, el corazón mecánico de la Ram 1500 Lowered no se queda atrás. Equipa un motor Hemi V8 de 5.7 litros potenciado con un supercargador de 3.0 litros, capaz de generar 650 caballos de fuerza y 600 libras-pie de torque. Esta combinación se asocia a una transmisión automática de ocho velocidades de alto rendimiento.

La capacidad de remolque se mantiene impresionante: unas 11,320 libras, lo que demuestra que la rebaja en altura no compromete su fuerza utilitaria. Además, se puede elegir entre tracción trasera o tracción total, esta última disponible como opción por $4,000 dólares adicionales.

El sonido también recibe atención especial. El nuevo sistema cat-back doble, con salidas de acero inoxidable de cuatro pulgadas, genera un rugido profundo y agresivo que hace imposible pasar desapercibido. Cada aceleración revela el espíritu competitivo de esta pick-up, heredera de la tradición de las “street trucks” estadounidenses.

Diseño exterior e interior con carácter deportivo

Visualmente, la Ram 1500 Lowered no disimula su propósito. Las llantas de 22 pulgadas y los neumáticos 305/40R22 de verano refuerzan su imagen de alto desempeño. El conjunto luce una presencia baja, ancha y desafiante, recordando las pick-up personalizadas que alguna vez dominaron los encuentros de autos modificados.

En el interior, el sello Direct Connection aporta un ambiente premium y deportivo. Los asientos tapizados en cuero negro con detalles naranjas crean un contraste elegante, mientras que el tablero integra materiales de alta calidad y gráficos exclusivos. Por fuera, destacan los detalles dorados con las insignias “Hemi 650”, junto con una paleta de colores que incluye blanco, negro, azul y gris.

Quienes deseen personalizar aún más su vehículo pueden elegir entre varios diseños de llantas, alerones y accesorios opcionales que amplifican el carácter deportivo de la camioneta.

Precio y disponibilidad de la Ram 1500 Lowered

El precio base de la Ram 1500 Lowered se sitúa en $89,995 dólares, y puede incrementarse dependiendo de los elementos adicionales que el cliente elija.

Ram confirmó que el modelo se podrá adquirir a través de su red oficial, lo que garantiza soporte técnico y garantía completa de fábrica, algo poco común en el mundo de las modificaciones de alto rendimiento.

