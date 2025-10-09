Venezuela pide reunión de urgencia a la ONU ante amenazas de “ataque armado” de EE.UU.

Con “carácter de urgencia”, el gobierno de Nicolás Maduro pidió una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos de un “ataque armado en un muy corto plazo” a Venezuela.

Cabe recordar que durante la pasada asamblea de la ONU, Donald Trump prometió aniquilar a los narcotraficantes después de que fuerzas estadounidenses destruyeron al menos tres presuntos barcos de contrabando venezolanos, matando a más de una docena de personas.

Bajo ese contexto, Venezuela alertó: “Esta misiva, a partir de información probada, razonable y objetiva, confirma que un ataque armado por parte de los Estados Unidos de América contra (…) Venezuela puede ocurrir en un muy corto plazo”.

Concretamente, Venezuela solicitó que se “convoque con carácter de urgencia a una reunión” para “determinar la existencia de una amenaza a la paz y formular recomendaciones para frenar los planes de agresión estadounidense en curso”, en virtud de que Estados Unidos -señaló- ha decidido “cerrar toda vía de contacto diplomático” con Venezuela, como dijo The New York Times.

Venezuela hizo esta petición tras mencionar el “despliegue militar sin precedentes” de EE.UU., que incluye, subrayó, “destructores, aviones de combate, tropas élite, activos utilizados en operaciones especiales y misiones encubiertas, e incluso un submarino (de propulsión) nuclear, todos los cuales se ubican a escasas millas de las costas venezolanas”.

Estados Unidos defiende que este despliegue es para combatir el narcotráfico, pero el Gobierno de Maduro aseguró hoy, tal como ha dicho en numerosas oportunidades, que esto es una “falsa lucha” y se trata de “acciones intimidatorias” para propiciar un “cambio de régimen”.

Asimismo, Venezuela subrayó lo que consideró como las tres “peligrosas declaraciones” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: la primera, el pasado 22 de septiembre, en su “intervención ante la Asamblea General, cuando expresó su voluntad de utilizar el poderío militar estadounidense para ‘hacer volar’ al presidente Nicolás Maduro”.

La segunda, prosiguió, el pasado 3 de octubre, cuando “notificó al Congreso de Estados Unidos sobre su determinación de que el país se encontraba en un ‘conflicto armado no internacional’ con carteles de la droga”.

Y, la tercera, concluyó el comunicado, el pasado 4 octubre, cuando Trump indicó que “tendría ahora que ’empezar a buscar por tierra’ a los supuestos narcotraficantes”, lo que para Venezuela “apunta hacia la inminencia de una violación” de su soberanía nacional.

Sigue leyendo:

· Trump afirma que EE.UU. está en “conflicto armado” con cárteles de la droga

· EE.UU. analiza atacar con drones objetivos concretos en territorio venezolano

· Venezuela se prepara para declarar un “estado de conmoción” ante despliegue militar de EE.UU.