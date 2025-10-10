Esposa de inmigrante denuncia que ICE usó una pistola taser para detener a su marido 

La detención de Jorge Alejandro Miranda Monge, un joven hondureño de 26 años, ha generado indignación en Massachusetts tras las denuncias de uso excesivo de fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su esposa, Kenia Gavidia, sostiene que durante el operativo los oficiales emplearon una pistola taser para someterlo, a pesar de que él no mostró resistencia ni se encontraba armado.

El arresto ocurrió el 24 de septiembre en Worcester, cuando Miranda Monge conducía por Hermon Street junto a un amigo y su familia. Según el relato de Gavidia, tres vehículos sin distintivos oficiales rodearon su auto y lo obligaron a detenerse. Asegura que los agentes actuaron de forma abrupta y agresiva, sin mostrar una orden de arresto ni documentación legal que respaldara la intervención.

Miranda reveló a su esposa que ha sufrido de condiciones complicadas durante su arresto. Crédito: Shutterstock

Versión de la familia y condiciones de detención

Según el relato de Kenia Gavidia a Newsweek, de 25 años y asistente médica, afirmó que su esposo fue esposado con violencia y sometido a descargas eléctricas mientras intentaba explicar su situación migratoria. Dijo que los agentes fueron “bruscos y groseros” y que no permitieron ninguna comunicación antes de llevárselo.

Desde su arresto, Miranda Monge, quien trabajaba como techador y paisajista, ha sido trasladado en varias ocasiones: primero a Burlington (Massachusetts), luego a Batavia (Nueva York) y finalmente al Centro de Procesamiento de El Paso, en Texas.

La esposa relató que el contacto con él ha sido mínimo y que le ha descrito condiciones duras dentro del centro de detención, donde duerme sobre el suelo y denuncia haber sufrido maltrato físico. Además, expresó que la situación ha sido devastadora para su familia tanto en Estados Unidos como en Honduras, quienes temen por su bienestar. La familia ha iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales y evitar su deportación.

Respuesta de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, rechazó las acusaciones y aseguró que “es falso que se haya utilizado un táser durante la detención”. Explicó que se trató de una “parada vehicular dirigida”, en la que los agentes se identificaron plenamente como autoridades federales. Según el DHS, Miranda Monge había sido arrestado anteriormente por conducir sin licencia, motivo por el cual permanece bajo custodia mientras enfrenta un proceso de deportación.

Reacciones y contexto migratorio

Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que se investigue el caso y que se garantice la integridad del detenido durante su permanencia en el sistema migratorio. Abogados y activistas advierten que situaciones como la de Miranda Monge evidencian la falta de control y transparencia en algunos procedimientos de ICE, especialmente en casos donde se alega uso de fuerza desproporcionada.

Hasta el momento, no se ha fijado una audiencia judicial para su caso. Mientras tanto, la familia continúa esperando respuestas y exigiendo un proceso justo.

