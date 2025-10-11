Apple dice adiós a Clips: fin de una era en la edición de video

Apple ha decidido poner fin al soporte de su aplicación de edición de video llamada Clips, una herramienta que desde su lanzamiento en 2017 buscaba facilitar la creación de videos cortos y divertidos para redes sociales. A partir del 10 de octubre de 2025, la compañía eliminó Clips de la App Store y confirmó que no realizará más actualizaciones para la aplicación.

El fin de una era para Clips

Clips fue presentada como una solución rápida y sencilla para hacer videos con efectos, música, emojis y filtros, pensada especialmente para usuarios que querían compartir contenido de forma rápida en plataformas sociales como Instagram o TikTok.

Sin embargo, con el paso de los años, la aplicación no logró mantener su popularidad y las actualizaciones comenzaron a ser muy limitadas, principalmente centradas en correcciones de errores. A pesar de sus características innovadoras, no logró competir en un mercado dominado por aplicaciones de edición más avanzadas y de gran alcance.

La compañía ha indicado en una página de soporte que los nuevos usuarios ya no podrán descargar Clips y que, aunque los usuarios existentes todavía pueden usarla, el soporte y las actualizaciones cesarán, lo que con el tiempo puede hacer que la app sea cada vez más difícil de usar. Además, Apple recomienda a los usuarios que respalden sus videos en la librería de Fotos para que puedan ver y editar sus contenidos con otras aplicaciones en el futuro.

¿Qué significa el cierre de Clips para los usuarios?

Para quienes todavía usaban Clips, la buena noticia es que aún podrán abrirla y usarla en sus dispositivos actuales con versiones compatibles de iOS o iPadOS, e incluso podrán volver a descargarla desde su cuenta en la App Store si así lo desean. Pero ya no recibirán mejoras, correcciones ni funciones nuevas, lo que indica que la app está en un proceso de desuso definitivo.

Este cierre también refleja la tendencia general de Apple a reducir su cartera de aplicaciones menos rentables o que no han logrado una presencia significativa en el mercado, dejando espacio a otras soluciones más robustas o integradas en el ecosistema, como iMovie, que actualmente sigue vigente pero también con una actualización casi nula desde hace años.

¿Qué opciones tienen los usuarios ahora?

Con la desaparición de Clips, los usuarios que busquen una alternativa para crear videos cortos y dinámicos pueden acudir a otras aplicaciones de edición, como iMovie, CapCut o InShot, que ofrecen funciones avanzadas y mayor flexibilidad. Apple también ha dejado claro que es importante guardar con anticipación todos los videos creados en Clips, ya que la app dejará de ser funcional en futuras actualizaciones del sistema operativo.

El fin de Clips representa una despedida a una app que en su momento fue innovadora y divertida, pero que con el paso del tiempo, no logró mantenerse relevante en un mercado altamente competitivo y en constante cambio.

La compañía de Cupertino parece estar redirigiendo sus esfuerzos hacia otras tecnologías y aplicaciones que tengan mayor potencial para el futuro, dejando atrás una herramienta que, aunque querida por algunos, ya no encajaba en los planes de innovación de Apple en el ámbito de la creación audiovisual para el usuario medio.

Apple ha marcado así el final de una etapa en la historia de la creación rápida de videos en iOS, desmitificando la idea de que las apps simples y enfocadas en redes sociales tienen un lugar asegurado en el ecosistema de Apple.

