Noruega se acerca al Mundial de 2026 con un hat-trick de Erling Haaland

Erling Haaland volvió a ser una máquina de goles. El delantero del Manchester City firmó un nuevo hat-trick en la victoria 5-0 de Noruega sobre Israel, resultado que deja a su selección muy cerca de clasificar al Mundial de 2026, veintiocho años después de su última participación.

El encuentro, disputado en el estadio Ullevaal de Oslo, confirmó el gran momento del combinado dirigido por Stale Solbakken, que ya suma seis triunfos consecutivos en las eliminatorias y amplió a ocho su racha general de victorias.

⚽⚽⚽ vs Israel

⚽ vs Brentford

⚽⚽ vs Monaco

⚽⚽ vs Burnley

⚽ vs Arsenal

⚽ vs Napoli

⚽⚽️ vs Man Utd

⚽⚽⚽⚽⚽ vs Moldova

⚽ vs Finland

⚽ vs Brighton



Erling Haaland is inevitable 🔥 pic.twitter.com/HvjoNWioo0 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 11, 2025

Haaland imparable: 51 goles en 46 partidos con Noruega

El artillero noruego, que falló un penalti en los primeros minutos, no tardó en redimirse y desatar una nueva exhibición ofensiva.

Anotó en los minutos 27, 63 y 72, mientras que los otros dos tantos llegaron por autogoles de jugadores israelíes.

Con este triplete, Haaland acumula 51 goles en 46 partidos internacionales, una marca impresionante para un jugador de apenas 25 años.

Además, ha marcado en diez partidos consecutivos con su selección y suma 21 goles en solo doce encuentros entre el Manchester City y Noruega en la presente temporada.

Noruega, cerca de un regreso histórico

Noruega no juega un Mundial desde Francia 1998, pero ahora tiene el pase prácticamente en sus manos.

El conjunto escandinavo lidera el Grupo C con seis victorias seguidas, manteniendo nueve puntos de ventaja sobre Italia e Israel, sus principales perseguidores.

La conexión ofensiva entre Alexander Sørloth y Haaland fue clave una vez más. El delantero del Atlético de Madrid firmó dos asistencias y lideró varias transiciones rápidas que desarmaron por completo al equipo israelí.

Goleada y récord para la selección noruega

Con el 5-0 ante Israel, Noruega logró su mejor racha histórica de triunfos consecutivos (ocho) y confirmó su gran momento bajo la dirección de Solbakken.

El portero Ørjan Nyland, del Sevilla, apenas tuvo trabajo ante un rival que terminó completamente rendido tras el segundo tiempo.

El marcador final reflejó el dominio total de un equipo que, impulsado por su estrella, sueña con volver a la máxima cita del fútbol mundial.

