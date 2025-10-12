China acusa a EE.UU. de “doble moral” por amenaza de nuevos aranceles

China acusó el domingo a Estados Unidos de “doble moral”, luego de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional de 100% a las importaciones desde la segunda mayor economía del mundo.

“El relevante comunicado estadounidense es el típico ejemplo de ‘doble moral'”, indicó un portavoz del Ministerio de Comercio chino en un comunicado divulgado en internet.

Trump reinició el viernes la guerra comercial con Pekín en una disputa sobre nuevas restricciones chinas a las exportaciones de minerales de tierras raras.

También amenazó con cancelar una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, programada para este mes. El Ministerio de Comercio chino acusó el domingo a Estados Unidos de intensificar la presión económica contra Pekín desde septiembre.”Estas acciones han perjudicado gravemente los intereses de China y han socavado el clima para las negociaciones bilaterales en materia económica y comercial. China se opone firmemente a ellas”, afirmó el Ministerio.

“Amenazar todo el tiempo con aranceles altos no es el mejor enfoque para tratar con China”, agregó.

