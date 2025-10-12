Vance compara una “toma de rehenes” con postura de los demócratas que obligó cierre del gobierno

El vicepresidente J.D. Vance acusó a los demócratas de “tomar rehenes” con su postura sobre el cierre del gobierno, mientras los líderes demócratas en el Congreso presionan para que se celebren negociaciones serias con los líderes republicanos y la Casa Blanca para poner fin al estancamiento.

De no llegar a un acuerdo, Vance, advirtió que habrá recortes más profundos en la fuerza laboral federal cuanto más se prolongue el cierre del gobierno de Estados Unidos, lo que aumenta la incertidumbre para cientos de miles de personas que ya están suspendidas temporalmente sin sueldo en medio del estancamiento en el Congreso.

Sin embargo, el panorama no luce tan alentador, pues el mismo Vance advirtió: “No negociamos con una persona que ha tomado a todo el gobierno federal como rehén por una disputa sobre políticas de atención médica”.

En entrevista para “Face the Nation con Margaret Brennan”, de CBS News, dijo que ante la insistencia del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de que el estancamiento sólo se resolvería mediante negociaciones entre los líderes del Congreso y la Casa Blanca, Vance dijo: “esto no es un trato, esto no es una negociación, esto es una toma de rehenes”.

“Si Chuck Schumer quiere venir al Despacho Oval o a mi casa, es bienvenido a hablar sobre cómo mejorar la política sanitaria para los estadounidenses”, dijo Vance. “Pero uno no viene al Despacho Oval y dice: ‘Si usted, el presidente de Estados Unidos, no nos da todo lo que quiero, voy a cerrar el gobierno'”.

Vance dijo que el gobierno se centra en “garantizar la continuidad de los servicios esenciales” al ser preguntado sobre cómo la administración decide a quién despide. Insistió en que “esta no es una situación que nos entusiasme”, afirmando: “Queremos que el gobierno reabra, pero Chuck Schumer y los demócratas decidieron cerrarlo, y tenemos que afrontar las consecuencias en la administración, así que eso es lo que estamos haciendo”.

Cuando se le presionó sobre los despidos, algunos de los cuales fueron rescindidos, Vance dijo que “el cierre del gobierno conduce inevitablemente a cierto caos”.

“Estamos viendo cómo sacar dinero de algunas zonas y dárselo a otras”, dijo Vance. “Ese caos se debe a que Schumer y los demócratas de extrema izquierda paralizaron el gobierno”.

Sobre si los despidos pueden resistir el escrutinio legal después de que dos sindicatos demandaron para bloquear los despidos masivos durante el cierre, Vance dijo: “creemos que tenemos la autoridad para hacer lo que debemos hacer”.

“Para ser claros, algunos de estos recortes van a ser dolorosos. Esta no es una situación que disfrutemos. No es algo que estemos esperando con ansias, pero los demócratas nos han repartido una baraja bastante difícil”, sentenció también para Fox News.

