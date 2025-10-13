Qué signos podrían vivir desilusiones amorosas por Venus en Libra

Del 13 de octubre al 6 de noviembre de 2025, el planeta del amor, Venus, transitará por Libra, su signo regente.

Esta posición suele ser símbolo de armonía, encanto y relaciones equilibradas, pero este año trae un matiz distinto: el día de su ingreso, Venus forma una oposición con Neptuno en Aries generando una atmósfera nebulosa donde las emociones pueden confundirse con fantasías.

El amor se vuelve etéreo, romántico y seductor, pero también engañoso o poco realista.

Algunos signos podrían dejarse llevar por promesas vacías, vínculos idealizados o amores imposibles.

La lección cósmica de este tránsito es aprender a distinguir entre el amor verdadero y la ilusión emocional.

1. Aries

Con Venus en tu signo opuesto, Libra, y Neptuno desafiando tu percepción, Aries podría vivir una semana de incertidumbre sentimental. La pasión es intensa, pero también lo es la confusión.

Podrías idealizar a alguien o sentirte atraído por una persona que no está emocionalmente disponible. Si estás en pareja, evita reabrir heridas o asumir que todo está resuelto solo porque hay momentos románticos.

Consejo de tu horóscopo: escucha con el corazón, pero también con la razón. No todo lo que parece amor, lo es.

2. Piscis

Neptuno, tu planeta regente, está activo y crea una neblina emocional que puede confundirte.

Piscis podría proyectar sus sueños o carencias en otra persona imaginando un amor idealizado que quizá no sea recíproco.

Si estás en una relación, podrías sentir distancia o decepción por expectativas no cumplidas. Si estás soltero, evita enamorarte de promesas digitales o conexiones ambiguas.

Consejo de tu horóscopo: el verdadero amor no necesita rescates ni sacrificios. Aprende a ver las cosas como son, no como deseas que sean.

3. Cáncer

Durante este tránsito, Venus en Libra impacta tu zona emocional más profunda. Podrías revivir recuerdos del pasado o sentir la tentación de volver con alguien que aún te mueve el corazón.

Sin embargo, la oposición de Neptuno puede nublar tu juicio y hacerte creer que el pasado fue mejor de lo que realmente fue.

Consejo de tu horóscopo: antes de abrir viejas puertas, revisa si esa historia tiene espacio en tu presente.

4. Virgo

Virgo podría enfrentarse a una etapa de desilusión romántica si se deja llevar por promesas idealizadas.

Venus en Libra activa tu deseo de estabilidad, pero Neptuno podría hacer que creas en lo que no tiene bases sólidas.

En las parejas, la tensión puede surgir por la falta de comunicación clara. En los solteros, por expectativas demasiado altas.

Consejo de tu horóscopo: escucha tus necesidades reales y no las confundas con las de tu pareja.

5. Capricornio

El tránsito de Venus por Libra activa tu zona de éxito y reconocimiento, pero la oposición con Neptuno puede generar ilusiones en el amor y malentendidos en relaciones laborales o sentimentales.

Podrías sentir atracción hacia alguien que admiras profesionalmente o creer que la estabilidad equivale a amor verdadero. Sin embargo, las apariencias engañan bajo esta configuración.

Consejo de tu horóscopo: no confundas admiración con conexión emocional. El amor genuino requiere reciprocidad y tiempo.

Preguntas sobre Venus en Libra y las desilusiones amorosas

¿Por qué algunos signos sufrirán desilusiones amorosas en octubre 2025?

Porque Venus en Libra estará en oposición a Neptuno, planeta de las ilusiones, lo que genera confusión, idealización y falsas expectativas.

¿Qué significa la oposición entre Venus y Neptuno?

Representa un choque entre la fantasía romántica y la realidad emocional. Nos invita a distinguir entre el amor verdadero y las ilusiones sentimentales.

¿Cómo aprovechar este tránsito positivamente?

Reflexiona sobre tus relaciones, pon límites claros y prioriza el amor propio antes que la aprobación ajena.

¿Cuándo termina esta energía?

El tránsito de Venus en Libra dura hasta el 6 de noviembre de 2025, pero sus lecciones emocionales pueden extenderse durante todo el mes siguiente.

