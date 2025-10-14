Bebé a bordo: Eminem será abuelo por segunda ocasión

El rapero Eminem se encuentra de manteles largos con la noticia de la próxima llegada de su segundo nieto. Esto luego de que su hija mayor, Alaina Scott, revelara estar a la espera de su primer hijo junto a su esposo Matt Moeller.

En una conmovedora demostración de su emoción, la joven se dijo más que emocionada de dar la bienvenida a su primer hijo: “Lo mejor de ti y de mí. Durante meses, he llevado un pequeño latido dentro de mí, uno que ya ha cambiado el mío en todas las formas posibles”, declaró en Instagram.

A pesar de encontrarse en las primeras semanas de su embarazo, hizo una poderosa reflexión sobre la maternidad: “Hay algo indescriptible en saber que hay un poco de vida creciendo, soñando y convirtiéndose, todo mientras vas por tu día, susurrando oraciones y esperanzas que solo ellos pueden oír“, añadió.

Asimismo, habló sobre el gran regalo que representa para su familia poder recibir a un nuevo integrante en su familia: “Nunca me he sentido más agradecida por este regalo y por hacer crecer nuestra familia, algo que hemos deseado durante tanto tiempo. Gracias Dios por esta bendición”, reiteró.

Para finalizar, la hija de Eminem dejó entrever su felicidad porque llegue el día de poder sostener a su bebé en brazos: “Baby M, no podemos esperar para conocerte”, indicó Alaina Scott.

Es así como Eminem, quien adoptó a Alaina a principios de los 2000, se prepara para reafirmar su rol como abuelo luego del nacimiento de Elliot, pequeño de su hija Hailie Jade, quien también reaccionó emocionada ante la noticia.

“Estoy muuuy feliz por ustedes. No puedo esperar para ser la tía de este pequeñito y Elliot está emocionado de conocer a su primito“, se leen en la felicitación emitida por la joven.

