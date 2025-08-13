Eminem recordó su dura batalla contra las adicciones: “Sentí mucha culpa”

El rapero Eminem mostró su faceta más vulnerable durante un extracto de su nuevo documental, “Stans”, proyecto donde comparte su camino a la cima, incluyendo su lucha contra las adicciones y el incentivo que lo hizo retomar las riendas de su vida.

De acuerdo con lo dicho por el intérprete de “Not Afraid” en el clip revelado, una fuerte depresión lo llevó a caer en un pozo sin salida que casi lo hace perder la vida.

“Entré en este círculo vicioso de ‘estoy deprimido, así que necesito más pastillas’ y luego tu tolerancia se vuelve tan alta que terminas sufriendo una sobredosis (…) Quería levantarme. No podía moverme. Después de la sobredosis, llegué a casa diciendo: ‘¡Necesito cambiar algo!’“, se le escucha decir al artista multipremiado.

Además de su sobredosis, el detalle que lo motivo a reencontrar su camino fue haberse perdido de un momento muy especial para la vida de su, en ese entonces pequeña, hija Hailie Jade.

“Me enseñaron un video porque me perdí el primer recital de guitarra de Hailie“, explicó Eminem. “Sentí mucha culpa. Lloré cuando lo vi porque pensé: ‘Dios mío, me lo perdí’“, complementó.

Sería en el año 2008 cuando el rapero puso todo su empeño en cambiar sus hábitos y dejar atrás las adicciones. Como buen artista, el famoso documentó los altibajos de este proceso a través de su álbum “Relapse”, que terminó por lanzar tan solo un año después.

El documental “Stans”, que fue dirigido por Steven Leckart y producido por el propio Eminem, se estrenó en cines seleccionados el 7, 8 y 10 de agosto. Este da una mirada detallada al fenómeno de los llamados “stans”, término creado por el famoso que deja en evidencia cómo la admiración puede convertirse en una una peligrosa obsesión para los ídolos y fanáticos.

