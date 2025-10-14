Corte Suprema rechaza el intento de Alex Jones de revocar su sentencia de $1,400 millones de dólares

La Corte Suprema rechazó el intento del presentador de radio Alex Emerick Jones de revocar su sentencia emitida en su contra, la cual le obliga a pagar $1,400 millones de dólares por haber informado falsamente que el ataque a la escuela primaria Sandy Hook, donde murieron 20 alumnos de primer grado y seis educadores fue un engaño.

El tejano de 51 años recurrió a la Corte Suprema para haber hincapié que sus declaraciones fueron “sacadas de contexto” y el juez no dio suficiente peso a sus argumentos basados en la Primera Enmienda, lo cual lo condenó a lo que denomina “una pena de muerte financiera”.

En 2022, jurados de Connecticut y Texas declararon a Jones responsable de difamación y angustia emocional causada entre las familias de las víctimas.

El presentador sugirió en más de una ocasión durante sus programas en línea que el violento incidente registrado en 2012 se trató de un “evento preparado”.

Sin embargo, ante la magnitud de su sanción, un equipo de abogados encargado de defender sus intereses presentó una apelación en espera de que la justicia fuera benévola con su falló.

“Alex Jones es un acusado de los medios de comunicación con derecho a todas las protecciones de libertad de prensa de la Primera Enmienda”, indica uno de los fundamentos de su apelación.

Alex Jones asegura que sus comentarios sobre la masacre en la escuela primaria Sandy Hook fueron sacados de contexto. (Crédito: David J. Phillip / AP)

Sin embargo, los magistrados de la Suprema Corte no consideraron sus argumentos convincentes, posicionamiento elogiado por Chris Mattei, abogado que representa a las familias de las víctimas de la primaria Sandy Hook.

“La Corte Suprema rechazó debidamente el último intento desesperado de Jones por evadir la responsabilidad por el daño que ha causado. Esperamos hacer cumplir el veredicto histórico del jurado y hacer que Jones e Infowars paguen por lo que han hecho”, indicó.

A pesar de que la justicia está del lado de las personas que demandaron a presentador, todavía no se determina la cantidad que recibirán ni tampoco en la fecha cuando eso ocurrirá.

Cabe señalar que los afectados solicitaron vender los activos de Free Speech Systems, empresa propiedad de Alex Jones, para de ahí obtener el dinero necesario para cubrir la sanción establecida sobre su caso.

No obstante, un juez les aclaró que dichos activos no forman parte de la masa de la quiebra.

