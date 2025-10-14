David Benavídez espera poder concretar una pelea con Beterbiev en 2026

David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), espera poder concretar una pelea con Artur Beterbiev en 2026 tras su disputa con Anthony Yarde.

En declaraciones a Ring Magazine en X, Benavídez comentó que anteriormente no le ofrecieron en ningún momento el duelo con Beterbiev y, después de caerse la trilogía con Dmitry Bivol, ya había aceptado la pelea con Yarde.

“Si me hubieran ofrecido esa pelea, la habría elegido. Me ofrecieron a Anthony Yarde. No a Artur Beterbiev. El contrato se firmó antes de que llegaran a un acuerdo de que (Dmitry Bivol y Beterbiev) no iban a pelear. Así que no pude hacer nada al respecto. Ojalá que el año que viene podamos conseguir esa pelea con Beterbiev”, dijo.

Atur Beterbiev quiere recuperar los cinturones de las 175 libras. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Recordemos que tras la segunda pelea, Dmitry Bivol renunció a su título del CMB para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez -quien se convirtió en campeón absoluto- y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con Artur Beterbiev.

Según el equipo del ruso, el campeón unificado de 175 libras desapareció de las negociaciones y no se comunicó más con ellos, por lo que Beterbiev se cansó de esperar y concretó una pelea con Deon Nicholson en la cartelera que se realizará el 22 de noviembre en Arabia Saudita, pero fue cancelada por razones desconocidas.

Después de anunciar la pelea, el equipo del ruso mostró interés en enfrentar a Benavídez porque su misión es recuperar los cinturones del peso semicompleto que una vez le pertenecieron.

En el evento principal de esa misma cartelera, el Monstruo Mexicano estará defendiendo por primera vez su cetro ante el peligroso Anthony Yarde. De salir victoriosos, ambos podrían verse las caras en el 2026 como ya ha insinuado el jeque árabe Turki Alalshikh.

Anthony Yarde confía en que puede lastimar a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 40 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

