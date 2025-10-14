La Materialista muestra el rostro de su hija Emery por primera vez

A casi tres meses de haber dado la bienvenida a su hija Emery, la cantante Yameyry Ynfante sorprendió a más de uno al mostrar la carita de su bebé por primera vez al público en una emotiva publicación en la que abrió su corazón. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista exclusiva con la revista People en Español, la famosa conocida como ‘Materialista’ rompió el silencio sobre los cambios a los que se ha enfrentado con la reciente llegada de su hija con el empresario Carlos Eury Matos.

De acuerdo con la ex participante de “La Casa de los Famosos”, este nuevo rol llegó en uno de los mejores momentos de su vida: “He estado disfrutando al máximo esta etapa, el crecimiento de mi bebé, y aprendiendo junto a ella a ser mamá. Ella aprende de mí, yo cometo mis errores, pero es normal”, contó a la publicación.

Sin embargo, la maternidad también ha venido acompañada de varios retos para la artista: “No lo voy a disfrazar: es agotador. Claro. Pero yo me siento muy feliz, he estado disfrutando al máximo esta etapa, el crecimiento de mi bebé, y aprendiendo, aprendiendo junto a ella a ser mamá; ella aprendiendo de mí. Cometo mis, ¿cómo se dice?, mis errores, mis pequeños errores a veces, pero es normal”, añadió.

Emocionada, La Materialista también habló sobre la dicha de ver reflejada en su hija lo mejor de ella y su esposo: “Yo siento que la sonrisa se parece a mí. Sí, siento que la sonrisa se parece a mí. Ella tiene algo, se parece a su padre también, pero tiene cosas que se parecen a mí. No sé, como que cogió lo mejor de cada uno. Emery es hermosa. Tiene un pelo precioso”, continuó.

Esto quedó comprobado a través de la tierna sesión de fotos que madre e hija protagonizaron para la portada digital de la revista, misma que se convirtió en la presentación oficial de la pequeña Emery ante el público que ha seguido a la dominicana en cada paso que da dentro de su carrera.

Para finalizar, la famosa no descartó la posibilidad de darle un hermanito a su primogénita pronto: “Claro que sí (…) ya estoy preparando mi cuerpo”, indicó.

Seguir leyendo:

• Nace la bebé de La Materialista, exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’

• La Materialista recuerda cómo se enteró de su embarazo

• La Materialista presume nuevo look, ¡ahora es pelirroja!