Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 14 de octubre de 2025, con premio de $600 millones de dólares

Durante este martes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 14 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $600 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

12 22 49 57 58 19 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números al azar: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si del sorteo salen los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, has de ponerte en contacto con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Una vez allí te darán una cita para iniciar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Los premios mayores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su siguiente sorteo el viernes 17 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: