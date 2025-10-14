Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 13 de octubre de 2025, con premio de $258 millones de dólares

Durante este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 13 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $258 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

13 14 32 52 64 12 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si en tu boleto están los seis números, te harás con el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto premiado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las normas de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para saber cuándo finaliza ese tiempo chequea en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no está en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos maneras posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$258 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su siguiente juego el miércoles 15 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: