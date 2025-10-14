Powerball Double Play en vivo: premio y números ganadores del lunes 13 de octubre de 2025

Hoy lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 13 de octubre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

12 13 46 49 68 7

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes volver a jugar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios deben reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan conseguido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

El tiempo que te dan las administraciones para reclamar tu boleto comprende entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo juego el sábado 18 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: