MTV saca del aire sus canales musicales tras 44 años; ¿también en Estados Unidos?

Los nuevos tiempos continúan asestando duros golpes a la televisión de todo el mundo, luego de que Paramount Global anunciara el fin de los canales musicales de MTV, una señal que por 44 años se caracterizó por la transmisión de los videos musicales más importantes del momento y de lanzar al estrellato a cientos de cantantes.

El apagón, de acuerdo a lo confirmado por Paramount Global, comenzará en el Reino Unido e Irlanda y ocurrirá el 31 de diciembre del presente año.

Con esta decisión, a partir del 1 de enero del 2026 se dejarán de emitir en esos territorios las señales de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, lo que marcará un antes y un después en la señal que, a partir de ahora, solo se enfocará en la realización de reality shows.

Se tiene contemplado que tras el primer apagón la señal también deje de emitirse en el resto de Europa, América Latina, Asia y Australia, sin que hasta el momento se haya dado a conocer qué pasará en Estados Unidos.

De acuerdo al diario británico The Sun, la medida adoptada no afectaría de forma inmediata a los canales que se pueden ver en Estados Unidos, pero esto aún no ha sido confirmado por la propia señal.

“Es un día oscuro para la industria musical. El canal es víctima del crecimiento del streaming“, declaró una fuente en entrevista con The Sun sobre el próximo apagón.

¿A qué se debe el apagón que sufrirá MTV?

La decisión, de acuerdo a lo informado por Paramount Global, forma parte de una reestructuración tras su fusión con Skydance Media y que dio origen a Paramount Skydance Corporation.

Se contempla que, a partir de ahora y haciendo honor a los nuevos tiempos, Paramount Skydance Corporation se enfoque de lleno en el streaming por medio de Paramount+ y Pluto TV, así como en otras plataformas, pero no en la televisión de paga.

