Muere el cantante D’Angelo, pionero del neo-soul, a causa de cáncer

El cantante Michael Eugene Archer, mejor conocido como D’Angelo, murió este martes 14 de octubre a los 51 años.

La noticia sobre su deceso fue dada a conocer por sus familiares a través de un comunicado, en donde lamentaron su irreparable pérdida.

“La brillante estrella de nuestra familia apagó su luz en esta vida”, se lee al inicio del comunicado.

A continuación detallaron que el reconocido intérprete mantuvo una prolongada y valiente lucha contra el cáncer de páncreas, el cual le terminó arrebatando la vida.

“Estamos desconsolados de anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025”, continuaron sus seres queridos.

En el mismo texto pidieron respeto por el complicado momento que están atrasando como familia.

“Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros para lamentar su fallecimiento y, al mismo tiempo, celebrar el don de la música que ha dejado para el mundo”, concluye el comunicado.

¿Quién fue el cantante D’Angelo?

Michael Eugene White Archer nació el 11 de febrero de 1974, en Richmond, Viriginia, debutó en la escena musical en 1995 con el álbum ‘Brown Sugar’, el cual causó muy gratas impresiones.

En el 2000 lanzó ‘Voodoo’, considerado como uno de sus albumes más exitosos y del que se desprende el sencillo ‘Untitled (How Does It Feel’).

En 2014, y tras 14 años sin lanzar disco algunos, D’Angelo reapareció con ‘Black Messiah’, su tercer disco, y lo hizo por la puerta grande, dejando de lado sus problemas con el alcoholismo.

Con sus dos últimos discos ganó cuatro premios Grammy, confirmándose como una figura crucial en el inicio de la era del neo-soul.

