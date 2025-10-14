Pareja de Wisconsin es hallada muerta en su auto antes de su primer aniversario: investigan posible homicidio-suicidio

Una pareja de Wisconsin fue hallada muerta dentro de un automóvil en la ciudad de Harvard, Illinois, apenas unos días antes de celebrar su primer aniversario de matrimonio, informaron las autoridades locales.

El descubrimiento ocurrió el 6 de octubre, cuando un oficial notó un coche estacionado con las luces intermitentes encendidas. Al acercarse, encontró en su interior los cuerpos de Rachel Dumovich, de 29 años, y Brandon Dumovich, de 30, ambos residentes de Sharon, Wisconsin, según el informe de la Oficina del Forense del Condado de McHenry.

Ambos tenían heridas de bala

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Policía de Harvard, las víctimas presentaban heridas de bala y en el interior del vehículo se halló un arma de fuego. Aunque las autoridades no han confirmado aun si se trató de un homicidio-suicidio, indicaron que el Equipo de Asistencia de Investigación de Casos Mayores del Condado de McHenry asumió el caso.

Inicialmente, las autoridades pidieron a los vecinos permanecer en sus hogares mientras se evaluaba la situación, pero luego aseguraron que no existía amenaza para la comunidad.

Rachel y Brandon se conocían desde la escuela secundaria. En una página de bodas publicada en The Knot, se describían como “sweethearts desde la adolescencia” y contaban que su historia de amor comenzó cuando Rachel, a los 12 años, le robó una colonia a Brandon de su casillero para llamar su atención.

La pareja mantuvo contacto durante más de 15 años de amistad, hasta que comenzó a salir en 2022. Brandon le propuso matrimonio en el verano de 2023, y se casaron el 12 de octubre de 2024, junto al lago Big Cedar, en Slinger, Wisconsin.

Horas antes de su muerte, Rachel publicó en Facebook una foto con el mensaje: “Forever chasing sunsets. Wishing we were back in Greece” (“Persiguiendo atardeceres por siempre. Ojalá estuviéramos de vuelta en Grecia”), en referencia aparente a su luna de miel.

La policía pidió a cualquier persona con información sobre el caso comunicarse con el Departamento de Policía de Harvard al (815) 943-4431 o de manera anónima a través de Crime Stoppers al (815) 943-4343 o por correo electrónico a crimestoppers@cityofharvard.org.

