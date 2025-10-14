Republicanos fracasan en el Senado por octava vez y continúa cierre de gobierno

El Partido Republicano en el Senado no logró el martes alcanzar los 60 votos necesarios para avanzar el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y así poner fin al cierre del gobierno.

Tal como en las siete ocasiones anteriores, el Senado votó para intentar aprobar el proyecto de ley republicano, sin embargo, sólo dos demócratas se han unido a los republicanos para votar a favor, una cifra que no ha cambiado desde el inicio del cierre.

El Senado rechazó por octava vez el proyecto de ley provisional de financiación gubernamental aprobado por la Cámara de Representantes. La moción para avanzar con la medida, que requería 60 votos para su aprobación, obtuvo una votación de 49 a 45.

La votación fue de 49 a 45, luego de que dos demócratas se unieron a los republicanos para impulsar el proyecto de ley.



De tal manera, los demócratas del Senado votaron una vez más para rechazar el proyecto de financiación, garantizando que el cierre del gobierno se extienda más allá del punto de dos semanas.

Casi 14 días después de que caducara la financiación federal, la votación fallida marca la octava vez que el Senado no logra avanzar la medida aprobada por la Cámara, además, no hay indicios de que el proyecto de ley esté a punto de obtener más apoyo a menos que los líderes republicanos acepten negociar.

Por ahora, sólo los senadores demócratas Catherine Cortez Masto de Nevada y el senador independiente Angus King de Maine, quien participa en las asambleas electorales de los demócratas, continuaron rompiendo filas y votando con los republicanos en su tema de financiación hasta el 21 de noviembre. El senador demócrata John Fetterman de Pensilvania no votó, lo que elevó el recuento final a 49-45.

La derrota de la moción de procedimiento significa que el cierre durará al menos un día más. Hasta el miércoles que se vuelva a votar pero aún no está claro cuándo el Senado podría avanzar de nuevo con el proyecto de ley.

Sigue leyendo:

• La administración Trump inició el despido de empleados federales debido al cierre del gobierno

• ¿Qué hace que este cierre de gobierno de EE.UU. sea diferente y más complicado?

• Cierre del gobierno extiende las demoras en aeropuertos en todo Estados Unidos