Sasha Sokol revela que Luis de Llano no ha acatado su sentencia por daño moral

La cantante Sasha Sokol vuelve a ver su nombre asociado con el del productor Luis de Llano a solo unos meses del fallo a su favor en el proceso legal que inició en su contra por daño moral. En esta ocasión es debido a la denuncia pública que emitió por el presunto incumplimiento de las sanciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le impuso.

En una entrevista concedida a varios medios de comunicación, la ex “Timbiriche” afirmó que la disputa legal se mantiene en curso; sin embargo, se ha visto entorpecida por la falta de cooperación del productor.

Y es que, hasta el momento, Luis de Llano no ha ofrecido la disculpa pública ordenada, cumplido con la indemnización económica, ni se ha sometido al curso de sensibilización sobre abuso que se estipuló en la condena por daño moral derivada de la relación que mantuvieron cuando la cantante tenía apenas 14 años de edad.

Asimismo, Sasha Sokol se dio el tiempo de responder a quienes defienden la postura del ex colaborador de Televisa: “No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico“, dijo en el clip retomado por el programa “Ventaneando”.

No obstante, este no fue el único tipo de mensajes a los que les dio respuesta, pues en su charla con los medios agradeció al público y artistas que le han extendido una mano de apoyo durante este duro momento.

Tal fue el caso de la actriz Itatí Cantoral, quien en su momento se dijo contenta por el fallo a favor de Sokol, ya que este marca un precedente en fututos casos: “Estoy muy agradecida en particular con Itatí Cantoral por las menciones que ha hecho, porque se necesita valor para denunciar, para decir las cosas como son. Y ella en numerosas ocasiones lo ha hecho. Kiko Campos tuvo el valor de avergonzarse y de ofrecerme una disculpa”, indicó en la charla.

Para finalizar, sus compañeros de la banda “Timbiriche” no se quedaron atrás en las muestras de cariño: “Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal“, reiteró.

