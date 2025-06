Sasha Sokol se anota importante triunfo tras acusar a Luis de Llano de abuso

La cantante Sasha Sokol, quien hace tres años promovió una demanda por abuso sexual en contra del productor Luis de Llano, se acaba de anotar un importante triunfo legal y así lo compartió por medio de sus redes sociales.

A través de una publicación, que hizo en su cuenta de Instagram, la exintegrante del Grupo Timbiriche, compartió detalles de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, la cual determinó rechazar el amparo promovido por el realizador y su defensa por las acusaciones de abuso que pesan en su contra.

“La Suprema Corte de Justicia confirmó, por unanimidad, la condena en contra de Luis de Llano al probarse que cometió abuso sexual. La Corte le ha negado el amparo: deberá aceptar las consecuencias de sus actos”, escribió Sasha en su cuenta de Instagram.

En su mismo mensaje detalló que lo conseguido no es solo un triunfo para ella, sino también para otras mujeres, quienes callaron por años, como fue su caso, tras ser víctimas de algún delito sexual.

Sasha compartió que gracias a su historia, la cual se produjo cuando ella era aún una menor de edad, se consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que ese tipo de delitos ya no prescribirán, por lo que ahora las víctimas podrán denunciar en cualquier momento los abusos de los que fueron víctimas.

“Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la Primera Sala de la SCJN ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores. Ninguna sentencia, por sí sola, tiene la capacidad de reparar tanto daño, pero valoro profundamente que el proyecto del Ministro Jorge Pardo Rebolledo valide el proceso que vivimos las víctimas”, continuó Sasha.

La intérprete continuó su mensaje incluyendo una declaración del citado ministro, quien destacó la importancia de la justicia de ponerse del lado de la víctima y no de los agresores.

“En casos de abuso sexual en contra de menores existen tres problemas para efectos de la prescripción…: (i) el paso del tiempo necesario para que la víctima asimile los hechos e identifique plenamente su carácter de víctima; (ii) el paso del tiempo para entender que determinados daños fueron causados por la violencia sexual; y (iii) la lucha interna que existe en las y los sobrevivientes para tomar valor y acudir a las instancias judiciales…”, se lee en el texto compartido por Sasha.

Tras lo anterior detalló que ella, con tan solo 14 años, no lograba dimensionar lo que estaba pasando con ella y el realizador, siendo con el pasar de los años que logró entender absolutamente todo.

“A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo o, incluso, mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que “en la mente de una niña fantasiosa. Por eso la justicia lo ha condenado por el abuso continuo; desde la relación sexual hasta el daño moral”, concluyó.

El mensaje lanzado por Sasha Sokol se llenó de inmediato de corazones rojos y de mensajes de otras mujeres, quienes le agradecieron por no dejarse, por ser una inspiración y la voz de millones.

“Abrazo total querida y admirada Sa!! Por ti y por todas las víctimas. 💜🙌🏼✨”, le escribió Vanessa Bauche, mientras que la periodista Lydia Cacho le dedicó un: “Una batalla ganada por tu valentía, querida Sasha y por el derecho del resto de las víctimas de los poderosos en el mundo del entretenimiento. Te celebro y te acompaño 🙌”.

También tuvo palabras de: Aline Hernández: “Esto marca un precedente importante para las victimas de abuso infantil 👏💜 felicidades Sasha por tu valor 💜👏🏼💜👏🏼💜 y que retumbe…” , de Astrid Rivera: “Siempre contigo ❤️”, entre otras mujeres.

