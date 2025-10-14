Una bala perdida atravesó una ventana y mató a un niño de 14 años que jugaba videojuegos en Missouri

Un adolescente de 14 años murió al ser alcanzado por una bala perdida mientras jugaba videojuegos dentro de su casa en el condado de St. Louis, Missouri, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el 8 de octubre, alrededor de las 6:10 p. m., cuando la policía respondió a un reporte de disparos y encontró al joven Duwan Morgan herido de bala. Los agentes confirmaron que murió en el lugar a causa de sus heridas.

Según relató su familia, el proyectil atravesó la ventana de su habitación. Su madre, que estaba en la vivienda, corrió escaleras arriba al escuchar los disparos y lo encontró agonizando.

“El niño murió en los brazos de su madre”, dijo su tía, Erica Davis, a la cadena ABC News.

Un “tiroteo sin sentido” que destrozó una familia

La policía del condado informó que uno o varios sujetos desconocidos abrieron fuego en el área, y que el adolescente fue alcanzado por una de las balas.

Hasta el momento, no hay detenidos y las autoridades mantienen activa la investigación.

La familia de Duwan describió su muerte como un “tiroteo sin sentido” que ha dejado “un vacío indescriptible” en sus vidas.

“Era un joven vibrante, afectuoso y con un futuro brillante por delante”, expresaron en una página de GoFundMe creada para ayudar con los gastos funerarios.

Su tía relató que el adolescente soñaba con estudiar música y dedicarse al radio o al podcasting, y que su madre está devastada. “Apenas come. Llora todas las noches. Es una pesadilla”, dijo Davis. “Nada vale la pena si le quitas la vida a alguien”.

La policía pidió a cualquier persona con información sobre el tiroteo comunicarse al 636-529-8210, y aseguró que difundirá más detalles cuando estén disponibles.

