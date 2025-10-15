Bobby Pulido recibe respaldo de Latino Victory Fund en su candidatura demócrata rumbo al Congreso en Texas

El Latino Victory Fund anunció su respaldo a un grupo de candidatos demócratas latinos, entre ellos el cantante Bobby Pulido, quien busca un escaño en el Congreso por el distrito 15 de Texas. La organización destacó la importancia de estos candidatos para recuperar la Cámara de Representantes en distritos republicanos de Estados Unidos.

Las promesas de campaña de Bobby Pulido

Pulido, originario de sur de Texas, señaló que su campaña se centra en “una vida mejor para los hijos y las familias de la región”, priorizando la atención médica asequible, la educación de calidad, empleos bien remunerados y un sistema de inmigración justo que mantenga unidas a las familias y proteja la economía fronteriza. “Estoy harto de la división partidista que prioriza la política sobre las personas”, aseguró el aspirante.

El apoyo de del Fondo para la Victoria Latina a Bobby Pulido

La presidenta y directora ejecutiva del Fondo para la Victoria Latina, Katharine Pichardo, destacó que los candidatos respaldados representan “las luchas y los éxitos de sus comunidades” y buscan involucrar a una coalición diversa de votantes en distritos competitivos.

Además de Pulido, la organización apoyó a Randy Villegas (California-22), Manny Rutinel (Colorado-08) y Effie Guadalupe Phillips-Staley (Nueva York-17).

Bobby Pulido agradece apoyo de Latino Victory Fund

Pulido agregó que el respaldo del Fondo constituye “un honor y una validación del compromiso de atender las necesidades de los residentes hispanos en Texas”, especialmente en áreas como comercio, agricultura y oportunidades económicas.

Este apoyo se suma a la estrategia de la organización para ayudar a los demócratas a recuperar la Cámara de Representantes y fortalecer la representación latina en el Congreso en distritos tradicionalmente republicanos.

Sigue leyendo: