Callum Smith elige su favorito entre Benavídez y Yarde

Callum Smith, campeón interino de 175 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), eligió a David Benavídez como su favorito para ganar la pelea con Anthony Yarde que se realizará el 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En una entrevista con talkSPORT Boxing, Smith explicó que el duelo será reñido al principio, pero no cree que Yarde aguante el ritmo y la pegada de Benavídez.

“Sí. Creo que será una buena pelea, podría ser competitiva al principio, pero creo que, estilísticamente, Benavídez tiene un ritmo de trabajo y una pegada excelentes; creo que ese es probablemente el estilo para vencer a Yarde“, dijo.

David Benavídez sabe que Yarde no será un rival fácil. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Creo que Yarde es un buen peleador, pero no creo que sea bueno en los 12 asaltos. Creo que, con el ritmo que impone Benavídez, su boxeo también es mejor de lo que la gente cree. Así que estoy a favor de Benavídez, pero, como digo, es una buena pelea y nunca se sabe”, agregó.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde confía en que puede lastimar a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

