Nicki Minaj anuncia su retiro de la música y cancela su próximo álbum

La cantante trinitaria Nicki Minaj, de 42 años, sorprendió a sus seguidores con la publicación que hizo este 15 de octubre en sus redes sociales, en donde anunció su adiós de la escena musical.

Por medio de un breve texto la famosa artista compartió con su fanaticada la difícil decisión que tomó.

En su mensaje, publicado en su cuenta de X, la intérprete responsabilizó a la compañía de Jay Z de su decisión, la cual privará a sus seguidores de continuar disfrutando su música.

“Ok. Ya no voy a sacar más el álbum. No más música. Espero que estés feliz ahora, @sc. Bye, Barbz. Los amo de por vida”, escribió brevemente Nicki Minaj.

Ok I’m not going to put out the album anymore. No more music. Hope you’re happy now @sc



Bye, Barbz.



Love you for life pic.twitter.com/LpVEUVVtbT — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) October 15, 2025

Hasta el momento la reconocida artista no ha ahondado en detalles sobre los motivos detrás de su texto, sin embargo, todo parece indicar, tal y como lo señaló el portal TMZ, que todo se habría debido a diversas tensiones con los sellos discográficos y a presiones externas, por lo que ella habría dicho: ‘no más’.

Se tenía contemplado que el material que detuvo, y que sería el primero que lanzaba desde 2023, viera la luz el 27 de marzo de 2026, pero todo parece indicar que ya no será así.

Esta no es la primera ocasión en la que Nicki Minaj pone una pausa en su carrera, pues en septiembre del 2019 ya lo había hecho, luego de que anunciara que se enfocaría de lleno en su familia.

“He decidido retirarme y tener una familia. Yo sé que todos son felices ahora. Para mis fanáticos: sigan escuchándome, háganlo hasta mi muerte. Los amo a todos”, publicó en su momento.

