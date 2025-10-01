Cardi B y Nicki Minaj enfrentadas en una nueva pelea en redes sociales

La eterna rivalidad entre Cardi B y Nicki Minaj regresó con fuerza. Recientemente, las raperas se enfrascaron en una nueva discusión en redes sociales, que acaparó la atención de sus seguidores.

Todo comenzó cuando Nicki Minaj cuestionó públicamente las ventas del último álbum de Cardi B, Am I the Drama?, lanzado hace poco, insinuando que la rapera de origen dominicano habría inflado sus cifras para obtener certificaciones de éxito.

Desde su cuenta en X, Nicki Minaj publicó varios post, que luego borró, incluyendo uno donde sólo aparecía el texto: “$4.99”, en referencia al precio promocional del disco en plataformas digitales, sugiriendo que esta fue la estrategia para inflar las ventas.

Además, Minaj también lanzó burlas más directas sobre la letra de la canción “Magnet”, de Cardi B, en la que aludía tanto al bajo rendimiento en las listas como al embarazo de la rapera, lo que generó gran indignación entre sus fans.

Cardi B no se quedó callada y respondió con dureza en la misma red social. La rapera señaló que Nicki Minaj debería compararse con colegas de su propia era, como Rihanna, Taylor Swift y Drake, y no con ella, que debutó mucho después.

La rapera también desatcó que estaba en la preparatoria cuando Nicki Minaj comenzó su carrera, cuestionando así la relevancia de las comparaciones entre ambas.

Este enfrentamiento no es nuevo. La rivalidad entre Cardi B y Nicki Minaj se remonta a 2018, cuando protagonizaron un memorable altercado durante la Semana de la Moda en Nueva York, que terminó con Cardi lanzándole un zapato a Nicki.

Desde entonces, sus disputas públicas han continuado de manera intermitente, usando principalmente las redes sociales como escenario.

Seguir leyendo:

· Cardi B será la nueva voz del metro de Nueva York

· Cardi B reveló por qué su divorcio de Offset no ha finalizado

· Tras revelar su cuarto embarazo, Cardi B contó cómo han sido sus partos