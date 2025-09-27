Cardi B será la nueva voz del metro de Nueva York

Cardi B será la nueva voz oficial de los anuncios públicos del metro de Nueva York. Ahora, la rapera estadounidense, con su característica energía y estilo, acompañará a los usuarios del sistema de transporte más icónico de la ciudad.

Esta semana, la revista People informó que la rapera de Bronx grabó una serie de mensajes de servicio público que ahora se escuchan en las estaciones del metro, con el objetivo de promover la seguridad y la cortesía entre los pasajeros.

Los anuncios de Cardi B incluyen recordatorios como: “Paga tu pasaje y mantente real”, “Viaja seguro, mantén el estilo y sigue adelante” y “Los escalones son para subir, no para sentarse. ¡Muévete, Bucko!”.

Los mensajes grabados por Cardi B también advierten sobre prácticas peligrosas como el “subway surfing”, una práctica extrema que consiste en viajar sobre la carrocería de un tren en movimiento.

Las grabaciones de la rapera reemplazan las habituales advertencias monótonas con el toque único de la artista, que se siente auténtica y cercana a la energía de Nueva York, de acuerdo con People.

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) aclaró que esta colaboración con la artista no implicó ningún tipo de pago, sino es una alianza solidaria.

La llegada de Cardi B a esta campaña coincide con la reciente certificación platino en su primer día del lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Am I the Drama?.

La semana pasada, la rapera hizo vibrar la industria musical con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Am I the Drama?, su muy esperado segundo álbum.

El álbum cuenta con varias colaboraciones destacadas con artistas como Selena Gomez, Lizo o Janet Jackson, que han sido confirmados para este lanzamiento.

Am I the Drama? cuenta con 23 canciones, incluyendo éxitos recientes como “Up” y “WAP”, además del sencillo “Outside”, estrenado en junio de 2025.

