Papás de Fede Dorcaz se quiebran tras hablar por primera vez del asesinato del cantante

La muerte del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, quien fue asesinado la noche del jueves 9 de octubre cuando circulaba a bordo de su camioneta de lujo por calles de la Ciudad de México, continúa dando mucho de qué hablar por todo lo que se ha dicho al respecto y luego de que las autoridades señalaran que su deceso se habría producido por un ataque directo y no por un intento de asalto.

Esos señalamientos tocaron fibras sensibles en las personas cercanas a Fede, como es el caso de su novia, la influencer Mariana Ávila, quien pidió no manchar el nombre de su pareja, al asegurar que nunca anduvo en malos pasos y que todo lo que tuvo, poco o mucho, fue gracias a su esfuerzo y dedicación.

“Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, no hay más. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue correcto. Un ángel. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo”, aseguró la influencer en un texto que compartió en X, antes Twitter.

Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, NO HAY MÁS. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue CORRECTO. UN ÁNGEL. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 11, 2025

Tras los dichos de su pareja tocó el turno a sus padres, María Eugenia y Walter Dorcaz, quienes no pudieron evitar quebrar en llanto durante un encuentro que tuvieron con los medios de comunicación a su llegada a México desde Argentina.

Durante su charla con la prensa suplicaron ante los micrófonos que se respete la carrera de su hijo y que no se busque mancharla con las hipótesis que han surgido tras su muerte.

“En el nombre de Fede, de lo que amaba México, lo único que pido es respeto, que no se digan cosas que no son reales. Fede era un ser de luz. Amaba la música, amaba los sueños y sobre todas las cosas, amaba a la gente. No puedo decir mucho más, me arrebataron la vida. Hoy estoy sin Fede”, señaló María, la madre del joven nacido en Argentina.

Al igual que ella, Don Walter Dorcaz también se pronunció sobre la muerte de su hijo y, al igual que ella, suplicó defender su carrera y su nombre.

“Fede siempre luchó porque su nombre llegara a lo más alto y si no subió antes fue porque nunca aceptó ninguna propuesta indecente. Entonces, déjenle el nombre bien limpio, quiero que se encarguen de eso, se los pido, por favor. Él era un luchador, era sano, él se merecía todo y justicia, por favor, gracias a todos por el apoyo”, dijo su padre.

A pesar de la tragedia por la que atraviesan y que aún no hay personas detenidas por su crimen, los padres de Fede Dorcaz confían en las autoridades y que se hará justicia.

Sigue leyendo: