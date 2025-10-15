Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 15 de octubre de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Durante este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 15 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los números ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

5 20 27 44 51 21

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes volver a jugar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo juego el sábado 18 de octubre

