Grupo Pachuca afirma que Oviedo está para competiciones europeas y no descenso

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y accionista del Real Oviedo, aseguró que el equipo no está para hablar de descenso y sí de clasificación a competiciones europeas.

Esto luego del despido del técnico Veljko Paunovic tras ocho jornadas de La Liga y estar fuera de las posiciones de descenso.

“No quiero que se hable de descenso; este equipo es para estar fuera de descenso y ya lo formamos para que sea un equipo grande. Quiero hablar de clasificarse para competiciones europeas, no quiero hablar de estar fuera del descenso por diferencia de goles”, explicó de forma tajante Martínez durante la comparecencia de este martes en el Carlos Tartiere, de Oviedo (norte de España).

Real Oviedo habla sobre el despido de Paunovic

Paunovic fue despedido tras seis fechas y haber conseguido el ascenso durante la temporada pasada.

El dirigente mexicano afirmó que se trata de una decisión “absolutamente personal”, que comunicó al presidente y al director general del Oviedo el miércoles a última hora.

“No me gusta despedir técnicos. Hemos tenido varios aquí en Oviedo y no descansaremos hasta encontrar el idóneo de acuerdo con nuestra filosofía. Ojalá lo consigamos. Nunca tomaré una decisión que vaya en contra de esta institución, el Real Oviedo es nuestra vida y lo defenderemos a muerte. Siempre le deberemos mucho a Paunovic”, aclaró Martínez.

Como director técnico regresa Luis Carrión, quien dejó al equipo para entrenar a Las Palmas luego de perder la final del ‘playoff’ de ascenso ante el Espanyol.

Esta decisión ha creado polémica entre los aficionados del club de Oviedo por la manera en que se marchó del club.

Para el dueño del club azul, “Carrión no mató a nadie, sólo se equivocó tomando esa decisión y ya lo ha reconocido”.

“Es un profesional, tiene una gran relación con todo el grupo de trabajo del Real Oviedo y quiere a este club. Hay mucha gente que está en contra, pero también hay mucha gente que está contenta de que haya vuelto. Siente el Real Oviedo como una familia y ha tenido la humildad de decir que se equivocó marchándose”, resumió.

