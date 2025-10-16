Inglaterra se preparará para el Mundial 2026 en concentración en Miami

Inglaterra derrotó 5-0 a Letonia y aseguró la clasificación a la Copa del Mundo de 2026 en las Eliminatorias de la UEFA.

Inglaterra está en conversaciones con el exinternacional David Beckham para preparar el torneo en el centro de entrenamiento del Inter de Miami para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según Sky Sports, representantes de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) se han puesto en contacto con Beckham una vez confirmada la presencia de los ‘Tres Leones’ en la cita mundialista norteamericana.

La decisión definitiva sobre dónde preparar el torneo se conocerá tras el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará el 5 de diciembre.

La intención de Inglaterra es adaptarse al calor del país americano, un tema al que se ha referido el alemán Thomas Tuchel, su seleccionador, con iniciativas como completar seis días de entrenamiento en Barcelona en junio para preparar un encuentro contra Andorra.

Inglaterra repite preparación de 2014

El técnico ha trabajado con preparadores y analistas de la FA para ver de qué manera mitigar el impacto de las temperaturas en sus jugadores y él mismo expresó su preferencia por hospedarse en Miami antes del inicio del torneo y celebrar una especie de mini pretemporada.

No sería la primera vez que Inglaterra elige esta sede, porque en 2014, previo al Mundial que se disputó ese año en Brasil, los hombres de Roy Hodgson se hospedaron en Miami y jugaron dos amistosos contra Ecuador y Honduras.

Los ingleses certificaron esta semana su pase al Mundial tras una goleada por 0-5 ante Letonia.

Thomas Tuchel conversará con Jude Bellingham

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, confirmó que hablará con Jude Bellingham antes de la próxima convocatoria de la selección.

Bellingham, futbolista del Real Madrid, se ha perdido las dos últimas convocatorias con Inglaterra; la de septiembre por la lesión en el hombro que padeció a principios de temporada y la de octubre por decisión técnica.

“Es un gran jugador, un futbolista muy importante. Hablaré con muchos de los chicos, hay chicos que reciben mensajes conmigo incluso cuando no están convocados, porque es necesario estar en contacto con ellos también”, dijo Tuchel.

