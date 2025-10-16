Investigaciones confirman muerte de Ricky Hatton por suicidio

El ex-boxeador Ricky Hatton se quitó la vida, de acuerdo a las investigaciones policiales tras su muerte.

La oficial Alison Mutch, al cargo de la investigación, confirmó este jueves en la corte sur de Mánchester que Hatton fue encontrado sin vida en su cama el pasado 14 de septiembre.

La investigación detalló que la familia del boxeador lo vio por última vez dos días antes de encontrarlo en cama y que parecía estar en buen estado.

Sin embargo, un día después no asistió a un evento que tenía programado. En la mañana del 14, su mánager y amigo cercano Paul Speak acudió a su casa de Mánchester para llevarlo al aeropuerto.

De allí tomarían un vuelo a Dubai para anunciar de forma oficial su vuelta al ring. Speak fue el que encontró el cadáver en la casa del exboxeador.

La carrera de Ricky Hatton

Durante su carrera, Hatton, conocido como “The Hitman”, disputó 48 peleas, ganando 45 de ellas, 32 por ko, y con solo tres derrotas. Compitió entre 1997 y 2012 y ganó tres títulos mundiales en peso superligero y uno en peso wélter.

Hatton comenzó su pasión por el boxeo en el pequeño gimnasio que sus padres instalaron en el sótano de un ‘pub’ para posteriormente alcanzar la cima del deporte internacional, enfrentándose a figuras como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, y conquistar títulos mundiales en las divisiones de peso ligero y welter.

El pasado 10 de octubre se celebró su funeral en Mánchester, al que asistieron entre otros el cantante de Oasis, Liam Gallagher; el actor Tamer Hassan; el comediante Paddy McGuinness; y figuras del boxeo como Tyson Fury, Tony Bellew, Conor y Nigel Benn, y Kell Brook, junto con excompañeros y entrenadores como Billy Graham y Nigel Travis, así como personalidades del mundo del fútbol como Wayne Rooney.

