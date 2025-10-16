window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Investigaciones confirman muerte de Ricky Hatton por suicidio

El amigo y mánager de Ricky Hatton, Paul Speak, fue quien descubrió el cádaver en la mañana del 14 de septiembre

FILE - This May 1, 2009 file photo shows British boxer Ricky Hatton gesturing at the weigh-in for his junior welterweight boxing match against Manny Pacquiao, in Las Vegas. Former light-welterweight champion Hatton is set to come out of retirement after three years, having called a news conference to make a "major announcement" on Friday, Sept. 14, 2012. The 33-year-old has not fought since a second-round knockout by Pacquiao in 2009. (AP Photo/ Jae C. Hong, File)

Ricky Hatton falleció a los 46 años de edad. Crédito: Jae C. Hong | AP

Avatar de Reinaldo Oliveros

Por  Reinaldo Oliveros

El ex-boxeador Ricky Hatton se quitó la vida, de acuerdo a las investigaciones policiales tras su muerte.

La oficial Alison Mutch, al cargo de la investigación, confirmó este jueves en la corte sur de Mánchester que Hatton fue encontrado sin vida en su cama el pasado 14 de septiembre.

La investigación detalló que la familia del boxeador lo vio por última vez dos días antes de encontrarlo en cama y que parecía estar en buen estado. 

Sin embargo, un día después no asistió a un evento que tenía programado. En la mañana del 14, su mánager y amigo cercano Paul Speak acudió a su casa de Mánchester para llevarlo al aeropuerto.

De allí tomarían un vuelo a Dubai para anunciar de forma oficial su vuelta al ring. Speak fue el que encontró el cadáver en la casa del exboxeador.

La carrera de Ricky Hatton

Durante su carrera, Hatton, conocido como “The Hitman”, disputó 48 peleas, ganando 45 de ellas, 32 por ko, y con solo tres derrotas. Compitió entre 1997 y 2012 y ganó tres títulos mundiales en peso superligero y uno en peso wélter.

Hatton comenzó su pasión por el boxeo en el pequeño gimnasio que sus padres instalaron en el sótano de un ‘pub’ para posteriormente alcanzar la cima del deporte internacional, enfrentándose a figuras como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, y conquistar títulos mundiales en las divisiones de peso ligero y welter.

El pasado 10 de octubre se celebró su funeral en Mánchester, al que asistieron entre otros el cantante de Oasis, Liam Gallagher; el actor Tamer Hassan; el comediante Paddy McGuinness; y figuras del boxeo como Tyson Fury, Tony Bellew, Conor y Nigel Benn, y Kell Brook, junto con excompañeros y entrenadores como Billy Graham y Nigel Travis, así como personalidades del mundo del fútbol como Wayne Rooney.

Sigue leyendo:

– Callum Smith elige su favorito entre Benavídez y Yarde

– Promotor de Hamzah Sheeraz dice que no esperarán a Canelo

– Shane Mosley critica a Óscar de la Hoya y lo reta a una trilogía

En esta nota

Boxeo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending