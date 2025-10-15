Shane Mosley critica a Óscar de la Hoya y lo reta a una trilogía

Shane Mosley criticó a Óscar de la Hoya y lo retó a una trilogía luego de afirmar que el promotor le bloqueó intencionalmente la oportunidad de pelear por el título a su hijo cuando pertenecía a Golden Boy Promotions.

En el podcast Drew & Pris Uncensored, Mosley reavivó la rivalidad entre ambos y aseguró que el rencor que le tiene es profundo porque puso a su hijo a pelear dos veces en una división superior pensando que perdería.

“Óscar ya está demasiado viejo y fuera de forma. Pero si de verdad quisiera resolverlo, podría llamar a Turki Alalshikh y concretar la pelea, pero tiene miedo“, dijo.

Óscar de la Hoya promovió al hijo de Shane Mosley por cuatro años. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Shane Mosley Jr., quien ha forjado su propia carrera en la división de peso mediano, ha ascendido constantemente en la clasificación, ganándose el respeto por sus habilidades técnicas, determinación y constancia.

Sin embargo, su padre cree que la política y viejos rencores de Óscar de la Hoya le impidieron aspirar a un título mundial cuando formó parte de Golden Boy Promotions. Recordemos que Mosley Jr. firmó un acuerdo de co-promoción con la compañía del mexoamericano y Tournament of Contenders en febrero de 2020, pero en agosto de 2024 anunció que se había convertido en agente libre promocional.

Rivalidad entre Mosley y De la Hoya

La rivalidad entre Shane Mosley y Óscar de la Hoya no es nueva. Las leyendas del boxeo se enfrentaron en dos ocasiones y el estadounidense venció al mexoamericano en ambas.

La primera, que se realizó en junio de 2000, Mosley derrotó a De La Hoya en las tarjetas de los jueces por decisión unánime para ganar el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), propinándole al Golden Boy su segunda derrota profesional.

Nuevamente ambos se enfrentaron en septiembre de 2003 y Mosley repitió el triunfo en una controvertida decisión unánime, esta vez consiguiendo los cinturones de peso superwelter del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de Óscar de La Hoya.

Una trilogía entre ambos podría llamar la atención de los fanáticos debido al aumento de las peleas entre leyendas, pero hasta el momento Golden Boy Promotions no han respondido a las declaraciones de Mosley ni al reto de su ex oponente.

