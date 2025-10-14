Golden Boy anuncia asociación con Guantes Dorados para impulsar talento amateur en México

Golden Boy Promotions anunció la asociación con Guantes Dorados, un prestigioso torneo amateur con sede en Chihuahua (México), con el objetivo de impulsar el talento amateur en el país azteca.

El torneo “Golden Boy Presenta: Guantes Dorados” se realizará del viernes 24 al domingo 26 de octubre y buscará dar visibilidad a la próxima generación de talento mexicano, ofreciendo a los jóvenes peleadores la plataforma ideal para comenzar su camino hacia el profesionalismo.

Óscar de la Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy, invitó a todos los boxeadores amateurs de Chihuahua y estados cercanos a participar, y a los aficionados a disfrutar de la nueva era de este evento.

“Me complace enormemente anunciar que Golden Boy es ahora el patrocinador principal de los Guantes de Oro en Saucillo, Chihuahua, México. Este torneo, con más de 20 años de historia, ha sido una cantera de campeones, y hoy, con nuestra alianza, se convierte en una gran oportunidad para descubrir a la próxima superestrella mexicana”, dijo.

Póster de la edición 22 de Guantes Dorados. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

El profesor Enrique Ozaeta Balderrama, organizador del torneo, agradeció a la promotora de Óscar de la Hoya por patrocinar el torneo y aseguró que esta nueva edición será memorable para el público.

“¡La 22.ª edición de Guantes Dorados Saucillo sigue creciendo! Nos enorgullece anunciar que Golden Boy, la reconocida promotora de boxeo de Óscar de la Hoya, se ha unido como patrocinador oficial de nuestro torneo. Su apoyo fortalece y enriquece el evento, llevando la pasión por el boxeo a otro nivel”, declaró.

“Gracias a Golden Boy, las peleas, la organización y la experiencia del público serán aún más memorables. Prepárense para vivir tres días de acción, adrenalina y grandes momentos del 24 al 26 de octubre de 2025. El ring de Guantes Dorados Saucillo nunca ha brillado con tanta intensidad”, añadió.

Guantes Dorados ha servido como escenario de boxeadores como Óscar Duarte, figura destacada del equipo de Golden Boy, quien compitió durante su carrera amateur. Este torneo se fundó en 2002 en Saucillo, Chihuahua, México, con tan solo 33 boxeadores inscritos.

A lo largo de sus 23 años de historia, se ha consolidado como una importante competencia en el país azteca que, en su edición de 2025, reunirá a casi 500 atletas de todo el país.

