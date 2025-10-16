Maravilla Martínez reta a Julio César Chávez Jr. a duelo de exhibición

Sergio ‘Maravilla’ Martínez retó a un duelo de exhibición a Julio César Chávez Jr., a quien ya enfrentó y venció en el pasado, después de su pelea en Argentina el próximo 20 de diciembre.

En declaraciones a los medios en su visita a la Ciudad de México, Maravilla Martínez indicó que quiere ayudar a que Chávez Jr. mejore y también pasarla bien sobre el cuadrilátero.

“En diciembre hago una especie de exhibición, iba a hacer una con Julio César Chávez Jr., yo quería… Yo peleo el 20 de diciembre allá en Argentina. Julio yo ya te dije, le dejé un montón de mensajes. Julio, déjate jod*r, sal de los problemas, métete al boxeo y hagamos una exhibición juntos”, dijo.

Julio César Chávez Jr. podría volver a pelear el 13 de diciembre. Crédito: Esther Lin/MVP | Cortesía

“Los golpes son los mismos, la potencia de los golpes, el entrenamiento, las ganas de ganar son las mismas. Podemos hacer algo por lo menos para pasarla bien y le va a ayudar a su salud a Julio y a mí también, me va a hacer feliz”, añadió.

Recordemos que Maravilla Martínez y Chávez Jr. se enfrentaron en septiembre de 2012 y el argentino lo derrotó por decisión unánime, arrebatándole el título de peso mediano del Consejo Mundial Boxeo (CMB).

Por los momentos, Julio César Chávez Jr. se encuentra vinculado a proceso debido a una orden de aprehensión en México que lo vincula con el Cártel de Sinaloa por delitos de crimen organizado y tráfico de armas. Sin embargo, un juez federal le otorgó la libertad condicional y el mexicano declaró que puede pelear si solicita un permiso a las autoridades.

En su última pelea antes de su arresto, el mexicano perdió ante el famoso youtuber Jake Paul por decisión unánime. Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate.

En cambio, Sergio “Maravilla” Martínez, de 50 años, es excampeón del mundo de boxeo y se retiró como profesional en el 2023. El argentino tras colgar los guantes ha realizado algunas peleas de exhibición y quiere hacer otra con su exrival.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez Jr. reaparece entrenando tras recibir libertad condicional

· JC Chávez Jr. será liberado, aunque aún continúa su investigación por presuntos vínculos con el narco

· Julio César Chávez Jr. fue deportado y está recluido en México