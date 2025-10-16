Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 15 de octubre de 2025, con premio de $273 millones de dólares

Durante este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 15 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $273 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

10 13 28 34 47 15 3x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo en tu boleto están los seis números, ganarás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las leyes de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para conocer el plazo de vencimiento consulta en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$273 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball realizará su próximo juego el sábado 18 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: