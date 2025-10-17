Arrestan en EE.UU. a modelo mexicana acusada de asesinar a un narcotraficante

La modelo e influencer mexicana Lidia Vanessa Gurrola Peraza, de 32 años, fue detenida el pasado 9 de octubre en San Diego, California, acusada de asesinato en primer grado por el homicidio de Christian Espinoza Silver, alias “El Chato”, presunto operador del Cártel de los Arellano Félix.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, Gurrola se encuentra recluida en el Centro de Detención Las Colinas, una prisión femenina en Santee, California, en espera de su primera audiencia judicial, programada para el próximo 20 de octubre.

Espinoza Silver fue asesinado a tiros el 17 de febrero de 2024 en University City, una zona residencial del norte de San Diego. En el lugar, las autoridades hallaron a dos personas: una sin vida junto a un vehículo y otra con heridas graves cerca de un complejo habitacional. “El Chato” era señalado por su cercanía con Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, operador del Cártel de Tijuana.

Autoridades estadounidenses apuntan a que Espinoza y Gurrola mantenían una relación sentimental desde al menos 2017.

Vanessa Gurrola, “la doble de Emma Coronel”, que fue detenida en EEUU. La modelo permanece detenida en San Diego tras ser acusada de homicidio en primer grado por el asesinato de un operador vinculado a Los Arellano Félix, Christian Espinoza Silver, alias El Chato. pic.twitter.com/AQbu4puviM — Chikistrakiz (@chikistrakiz) October 17, 2025

Relación con grupos criminales

En septiembre de 2024, el nombre de Gurrola apareció en volantes distribuidos en Sinaloa mediante avionetas. En ellos, se le vinculaba con actividades de presunto lavado de dinero y colaboración con la facción de Los Chapitos. También se mencionaba a otros influencers, empresarios y figuras públicas.

Vanessa Gurrola, originaria de Mazatlán, Sinaloa, fue coronada en 2011 como Reina del Festival de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán. Saltó a la fama en redes sociales tras viralizarse una fotografía en la que fue confundida con Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Desde entonces, se promocionó como influencer de estilo de vida, salud y belleza, con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram.

En su cuenta, actualmente inactiva, compartía imágenes de viajes a destinos como Indonesia, París y Dubái, así como contenido relacionado con sus emprendimientos personales.

La detención de Gurrola fue registrada bajo el número 25744615, con una acusación formal presentada el 10 de octubre. Las autoridades detallan que la modelo mide 1.52 metros, pesa 59 kilogramos y tiene cabello y ojos castaños.

