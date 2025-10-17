Autoridades mexicanas hallan 82 kilos de cocaína tras desarmar un camión abandonado en Querétaro

Un cargamento con 82 kilogramos de cocaína fue decomisado en un paradero ubicado sobre la autopista México–Querétaro, a la altura de la comunidad de Palmillas.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la droga estaba oculta dentro de los tanques de combustible de un camión tipo Torton.

Hace unos días, una denuncia ciudadana alertó a agentes de la Guardia Nacional sobre un vehículo abandonado a la altura del kilómetro 151 de la carretera 57 con dirección hacia la capital queretana.

🚨 ASEGURAN MÁS DE 81 KG DE COCAÍNA EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO 🚨



Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron más de 81 kilos de cocaína en el municipio de San Juan del Río, Querétaro pic.twitter.com/7zuvTUeIYk — Foro Militar México (@foro_militar) October 16, 2025

Los agentes se trasladaron al lugar y resguardaron la unidad a la espera de una intervención por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Posteriormente procedieron a desarmar gran parte de la estructura metálica de la parte trasera de las redilas, así como de la cabina, pero en ese lugar no encontraron nada, por lo que trasladaron el camión a un corralón en donde se mantuvo el resguardo por parte de la autoridad federal.

Al sitio acudió el personal canino para volver a hacer una inspección y fue en los tanques de combustible donde detectaron que se podría encontrar la droga.

Una vez que desmantelaron los tanques de combustible, se descubrió que en su interior había por lo menos 40 paquetes de cocaína en cada uno, con un peso aproximado de 82 kilos, y cuyo valor es de alrededor de 18 millones de pesos (976,000 dólares).

Sigue leyendo:

– Arrestan en Sonora a ciudadano estadounidense que llevaba millonario cargamento de droga.

– CBP detiene a conductor buscado por una infracción de tránsito y descubren cargamento de cocaína.