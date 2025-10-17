El Chelsea pierde a Cole Palmer por otras seis semanas

El Chelsea recibió un nuevo golpe en su ya complicado inicio de temporada. El técnico Enzo Maresca confirmó este viernes que Cole Palmer, una de las figuras más destacadas del equipo, estará fuera de las canchas “seis semanas más” debido a una lesión en la ingle que no ha evolucionado como esperaban los médicos.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Hasta hace pocos días, el entrenador había mostrado optimismo. Maresca confiaba en que el jugador regresaría después del parón internacional de octubre, ya que no había sido necesario someterlo a cirugía. Sin embargo, los últimos exámenes descartaron ese escenario.

Enzo Maresca has confirmed that Cole Palmer will be out for another six weeks ❌ pic.twitter.com/bOx4mXZnIN — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 17, 2025

“Me equivoqué, desafortunadamente. Necesita estar fuera seis semanas más. Así que sí, esa es la actualización”, dijo el italiano ante los medios.

Una baja sensible para los ‘Blues’ y más dudas en la enfermería

El entrenador explicó que el club intenta “proteger a Cole tanto como sea posible”, priorizando su recuperación total antes de pensar en su regreso. “Lo más importante es que cuando vuelva esté completamente en forma. Lamentablemente, el personal médico no es mago. Nunca sabes realmente el tiempo exacto. Probablemente necesita seis semanas. Esperamos que seis semanas sean suficientes”, añadió Maresca.

Palmer, de 22 años, se lesionó apenas a los 21 minutos del partido contra el Manchester United el mes pasado y no ha vuelto a jugar desde entonces. En una temporada marcada por las lesiones, el joven atacante solo ha podido disputar dos partidos como titular en todas las competiciones, un golpe duro para un futbolista que se perfilaba como el motor ofensivo del equipo londinense.

El técnico destacó además la actitud del jugador durante el proceso de recuperación. “Se ve tranquilo. Está haciendo toda la terapia que necesita. Se ve bien”, aseguró.

Pero los problemas no terminan ahí. Moisés Caicedo, Pedro Neto y Enzo Fernández también son duda para el duelo de este fin de semana frente al Nottingham Forest, mientras que Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana y Andrey Santos están listos para regresar.

Maresca reconoció que reemplazar a Palmer será complicado. “Es un jugador muy importante para nosotros, probablemente uno de los mejores de la Premier League. Reemplazar a alguien así siempre es difícil”, afirmó. Entre las alternativas probadas, mencionó a Malo Gusto y al argentino Facundo Buonanotte, aunque admitió que “no hay otro jugador como Cole. Es único”.

El técnico podría apostar ahora por el joven brasileño Estêvão, quien ha sido utilizado con cautela mientras se adapta al fútbol inglés. Su gol agónico ante los campeones, cinco minutos después del tiempo reglamentario, dio un respiro a la afición y podría abrirle la puerta para ocupar un rol más protagónico mientras Palmer continúa en rehabilitación.



Sigue leyendo:

· Brasileño campeón del mundo critica duramente a Neymar: “No sirve de ejemplo”

· Leo Messi presenta la “Copa Messi”, que enfrentará a las mejores canteras del mundo

· Lionel Messi podría influir en la llegada de Gilberto Mora a la MLS