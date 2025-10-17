Guaynaa pondrá ritmo al cierre del partido Chivas vs. Mazatlán

Después del éxito de las presentaciones de La Adictiva y María José, Amazon Music Live (AML) continúa haciendo historia en su primera temporada en México con una dosis explosiva de ritmo urbano. El próximo 18 de octubre, el escenario virtual recibirá al puertorriqueño Guaynaa, quien ofrecerá un espectáculo lleno de energía inmediatamente después del encuentro Chivas vs. Mazatlán.

Reconocido internacionalmente por temas como ‘Rebota’, Guaynaa se ha destacado por su estilo fresco que combina reggaetón, cumbia y salsa, creando un sonido único que ha conquistado audiencias alrededor del mundo.

Su participación marca el tercer concierto de la temporada, consolidando a AML México como una plataforma clave dentro del entretenimiento musical, tras su éxito en Estados Unidos y Brasil.

Guaynaa cantará sus mejores y más grandes éxitos después del partido Chivas vs. Mazatlán.

Crédito: Amazon Music.

“La versatilidad de Amazon Music Live nos permite celebrar todos los géneros que mueven a México. Después del regional y el pop, es un honor traer la energía global del género urbano con Guaynaa”, destacó Paul Forat, Head de Industria Musical para Spanish Speaking Latam en Amazon Music.

“La respuesta de los fans ha sido increíble, y este show seguirá demostrando cómo la música y el fútbol pueden crear momentos inolvidables juntos”.

El propio Guaynaa también expresó su entusiasmo por participar en esta iniciativa: “¡Mi gente! Prepárense porque vamos a armar una fiesta increíble después del partido de las Chivas. Es un honor ser parte de Amazon Music Live y llevarles un espectáculo. ¡No se lo pueden perder!”

Los fanáticos podrán disfrutar del concierto gratuitamente a través de Twitch, en el canal twitch.tv/amazonmusicenvivo, disponible para todo el público internacional.

Más detalles sobre el lineup

La temporada de Amazon Music Live México presenta un cartel de artistas que recorren distintos géneros representativos del país:

25 de octubre – Belanova (Chivas vs. Atlas, Clásico Tapatío): emblemática banda de electropop con himnos como “Por ti”.

(Chivas vs. Atlas, Clásico Tapatío): emblemática banda de electropop con himnos como “Por ti”. 8 de noviembre – Intocable (Chivas vs. Monterrey): íconos del sonido norteño con éxitos como “Fuerte no soy” y “Enséñame a olvidarte”.

– (Chivas vs. Monterrey): íconos del sonido norteño con éxitos como “Fuerte no soy” y “Enséñame a olvidarte”. 2026 – Porter (Chivas vs. TBD): banda tapatía de indie alternativo con una propuesta sonora vanguardista.

Para preparar el ambiente, los fans pueden disfrutar de “La Casa de las Chivas”, la playlist oficial del equipo, así como [RE]Discover Guaynaa, una colección con los mayores éxitos del artista para llegar con toda la energía al concierto.

De acuerdo al comunicado de prensa, con cada transmisión, Amazon Music Live refuerza su compromiso de fusionar la pasión del fútbol con el poder de la música en vivo, convirtiendo cada jornada deportiva en una auténtica celebración cultural.

