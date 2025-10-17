Obama respalda a Abigail Spanberger en la carrera por la gobernación de Virginia

El expresidente Barack Obama respaldó el jueves a la exrepresentante demócrata Abigail Spanberger en la contienda por la gobernación de Virginia y promovió dos nuevos anuncios digitales para su campaña.

Abigail Anne Davis Spanberger es una política estadounidense y exagente de la CIA que fue representante de Estados Unidos por el séptimo distrito congresional de Virginia entre 2019 y 2025.

Spanberger compartió en un comunicado de prensa el respaldo a su campaña otorgado por el expresidente Obama, que aparece en dos nuevos anuncios digitales dirigidos a los votantes de Virginia.

Los anuncios de campaña de Obama destacan la trayectoria de Spanberger en la protección de los derechos fundamentales de los virginianos, incluyendo el derecho al voto y el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre su atención médica.

En otro de los anuncios, compartido por Spanberger en X y titulado “Una economía que trabaja para todos”, Obama dice: “Las elecciones de Virginia son de las más importantes del país este año y me enorgullece respaldar a Abigail Spanberger para gobernadora”.

“Las políticas republicanas están aumentando los costos para las familias trabajadoras para que los multimillonarios puedan obtener recortes fiscales masivos”, continúa diciendo Obama. “Como Gobernadora, Abigail defenderá a las familias de Virginia. Trabajará para construir una economía que funcione para todos, no solo para las grandes corporaciones y los ricos”.

“Pero esto no será posible sin su apoyo. Cada voto cuenta, así que vote por Abigail Spanberger para Gobernadora el 4 de noviembre”, exhorta el expresidente.

Sólo dos estados, Virginia y Nueva Jersey, celebran sus elecciones para gobernador el año después de las elecciones presidenciales y el año anterior a las elecciones intermedias.

Dos problemas de reciente aparición en Virginia podrían estar transformando la contienda electoral por la gubernatura en ese estado.

Los recortes federales están teniendo un impacto significativo en Virginia, donde viven unos 320,000 empleados federales y muchos otros trabajan con contratos federales. Durante el cierre del gobierno, muchos trabajadores están sintiendo la presión con licencias o trabajo sin sueldo.

Y desde julio, se han perdido unos 11,000 empleos federales en Virginia, según datos del Centro Weldon Cooper de Políticas Públicas de la Universidad de Virginia. Esto no incluye a los empleados federales despedidos que viven en Virginia pero trabajan en Washington D.C.

Abigail Spanberger, excongresista, es la candidata demócrata, y Winsome Earle-Sears, la candidata republicana, es la actual vicegobernadora del estado.

Los demócratas esperan que la historia les favorezca. El partido en el poder en la Casa Blanca suele perder la carrera por la gobernación en Virginia.

Esta tendencia, sumada a la frustración por el cierre del gobierno y el impacto de la administración Trump en la numerosa fuerza laboral federal del estado, podría impulsar a los demócratas a la victoria.

La votación anticipada en Virginia ya está en marcha, con más de 400,000 votos emitidos.

