Se desploma en Michigan una aeronave con matrícula mexicana y deja 3 muertos

Tres personas murieron tras el accidente de una avioneta en el condado de Ingham, Michigan, el jueves por la noche, según informaron las autoridades.

La aeronave se estrelló alrededor de las 5 p. m. cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road, según informó el Departamento de Policía de Bath. Los servicios de emergencia encontraron muertos a los tres pasajeros a bordo.

El suceso está siendo investigado por agencias federales en medio de las complicaciones derivadas del cierre del gobierno federal, que podría afectar la rapidez de la investigación y la comunicación pública, según informó Newsweek.

Fotos del incidente, difundidas por los medios locales, mostraban una densa columna de humo y llamas que se elevaban desde el lugar boscoso donde se estrelló la avioneta.

Datos de la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar24 muestran que un avión corporativo Hawker 800XP despegó del Aeropuerto Ejecutivo de Battle Creek en Michigan y voló hacia el noreste antes de terminar en una zona al norte de la Interestatal 69. El sitio web indicó que el avión tenía previsto regresar al mismo aeropuerto.

La Red de Seguridad Aérea informó que el avión estaba registrado en México. “Los datos ADS-B muestran que el avión inició un descenso repentino desde una altitud de 4,570 metros y se estrelló en 30 segundos”, indicó.

“Información preliminar sugiere que la aeronave estaba realizando una prueba de pérdida después de mantenimiento”, indicó el sitio web.

El accidente ocurrió a unos 24 kilómetros al este del Aeropuerto Internacional de la Región Capital, que tiene entre tres y siete salidas diarias. Un portavoz del aeropuerto declaró a WLNS, afiliada de CBS en Lansing, que el incidente no había causado interrupciones en sus servicios.

El Departamento de Policía del Municipio de Bath, Michigan, informó en un comunicado de prensa: “Se confirmó la presencia de tres pasajeros a bordo de la aeronave. Los tres pasajeros fueron encontrados y se confirmó su fallecimiento. Se desconoce por el momento la causa del accidente ni su destino previsto“.

