Taylor Swift realiza una donación sorpresa para ayudar a una niña con cáncer cerebral

Taylor Swift volvió a demostrar que su corazón es tan grande como su talento. La estrella del pop de 35 años realizó una donación silenciosa de $100,000 a la familia de Lilah, una niña de tan solo dos años diagnosticada con cáncer cerebral en etapa 4.

La historia de Lilah se hizo viral luego de que su madre, Katelynn Smoot, compartiera en TikTok videos del proceso médico de su hija bajo la cuenta Stand with Lilah. En una de las publicaciones, la pequeña aparece mirando en su iPad un video de la intérprete de ‘Life of a Showgirl‘ y llamándola cariñosamente “mi amiga”.

“Esto podría ser mi culpa”, escribió entre risas Katelynn en la descripción del video, recordando que durante su embarazo escuchó constantemente la música de Swift. “Escuché a Taylor durante todo mi embarazo y luego di a luz a una mini Swiftie. A Lilah le encanta su música y durante su tratamiento contra el cáncer siempre la disfrutó”.

El tipo de cáncer que padece Lilah es sumamente raro y agresivo: solo se registraron 58 casos en Estados Unidos el año pasado, según la página de GoFundMe creada por su familia. Aunque ya fue sometida a una cirugía para extirpar una masa cerebral, su tratamiento incluye meses de quimioterapia, radiación de protones y un complejo proceso con células madre.

La donación fue a través de GoFundMe

Tras la viralización del video, el gesto de Swift llegó como un rayo de esperanza. El 17 de octubre, la cantante donó a la campaña de GoFundMe de Lilah, acompañando el aporte con un mensaje lleno de ternura:

“¡Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah! Con cariño, Taylor.” Taylor Swift

El aporte no solo superó la meta de recaudación de la familia, sino que también les permitió enfocarse completamente en acompañar a su hija durante el tratamiento. “Esto significa muchísimo para nosotros”, expresó Katelynn en un nuevo video donde aparece bailando junto a Lilah la canción “The Fate of Ophelia”, de Swift.

“Estoy en shock. No tengo palabras para expresar lo increíblemente agradecidos que estamos. Tyler (el padre de Lilah) y yo podemos concentrarnos en nuestra pequeña y en estar juntos como familia”, escribió la madre, mientras su hija volvía a llamar a la cantante “mi amiga”.

@standwithlilah I cannot say thank you enough. I’m truly in shock. This means we don’t have to worry about anything other than Lilah. Truly such a blessing. Thank you @Taylor Swift ♬ original sound – The Smoots

