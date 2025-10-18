Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 18 de octubre de 2025

Este sábado 18 de octubre habrá dos carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Danny García, excampeón mundial de dos divisiones, enfrentará a Daniel González en una pelea que marcará su despedida del boxeo profesional. El de ascendencia puertorriqueña quiere cerrar su carrera con una victoria en su segunda casa, el Barclays Center.

En cambio, las mexicanas Lourdes Juárez y Yesica Nery Plata esta es un interesante duelo del boxeo femenino y que tendrá en juego el título mundial de peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Texas. Nery Plata es la favorita para ganar.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Estados Unidos

Danny García vs. Daniel González. Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. – Lugar: Brooklyn, New York.

Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. Brooklyn, New York. Mathew González vs. Wilfredo Flores. Categoría: peso superligero, pelea a 8 rounds. – Lugar: Brooklyn, New York.

Categoría: peso superligero, pelea a 8 rounds. Brooklyn, New York. Dominique Crowder vs. Fernando Díaz. Categoría: peso gallo, pelea a 8 rounds. – Lugar: Brooklyn, New York.

Categoría: peso gallo, pelea a 8 rounds. Brooklyn, New York. Damian Knyba vs. TBA. Categoría: peso pesado, pelea a 8 rounds. – Lugar: Brooklyn, New York.

Categoría: peso pesado, pelea a 8 rounds. Brooklyn, New York. Reshat Mati vs. TBA. Categoría: peso welter, pelea a 8 rounds. – Lugar: Brooklyn, New York.

Categoría: peso welter, pelea a 8 rounds. Brooklyn, New York. Cristian Cangelosi vs. TBA. Categoría: peso superwelter, pelea a 8 rounds. – Lugar: Brooklyn, New York.

Lourdes Juárez vs. Yesica Nery Plata. Categoría: por el título minimosca femenino del CMB de Juárez, pelea a 10 rounds. – Lugar: South Padre Island, Texas.

Categoría: por el título minimosca femenino del CMB de Juárez, pelea a 10 rounds. South Padre Island, Texas. Omar Juárez vs. Omar Rosario. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: South Padre Island, Texas.

Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. South Padre Island, Texas. Desley Robinson vs. Logan Holler. Categoría: por los títulos peso mediano femenino de la FIB/OMB de Robinson, pelea a 10 rounds. – Lugar: South Padre Island, Texas.

Categoría: por los títulos peso mediano femenino de la FIB/OMB de Robinson, pelea a 10 rounds. South Padre Island, Texas. Shurretta Metcalf vs. Krystal Rosado-Ortiz. Categoría: peso gallo femenino, pelea a 8 rounds. – Lugar: South Padre Island, Texas.

Categoría: peso gallo femenino, pelea a 8 rounds. South Padre Island, Texas. Yolanda Guadalupe Vega Ochoa vs. TBA. Categoría: peso superligero femenino, pelea a 10 rounds. – Lugar: South Padre Island, Texas.

Categoría: peso superligero femenino, pelea a 10 rounds. South Padre Island, Texas. Sebastián Juárez vs. TBA. Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. – Lugar: South Padre Island, Texas.

Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. South Padre Island, Texas. Alexis Chaparro vs. TBA. Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. – Lugar: South Padre Island, Texas.

Categoría: peso mediano, pelea a 6 rounds. South Padre Island, Texas. Ronny Álvarez vs. TBA. Categoría: peso supermediano, pelea a 6 rounds. – Lugar: South Padre Island, Texas.

Categoría: peso supermediano, pelea a 6 rounds. South Padre Island, Texas. Pedro Veitia vs. TBA. Categoría: peso superwelter, pelea a 6 rounds. – Lugar: South Padre Island, Texas.

Categoría: peso superwelter, pelea a 6 rounds. South Padre Island, Texas. Alexander Gueche vs. TBA. Categoría: peso supergallo femenino, pelea a 6 rounds. – Lugar: South Padre Island, Texas.

