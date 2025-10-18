Fallece Sam Rivers, bajista y cofundador de Limp Bizkit, a los 48 años

La música en duelo. Sam Rivers, bajista, corista y miembro fundador de la influyente banda de nu metal Limp Bizkit, falleció a la edad de 48 años. El grupo fue el encargado de anunciar la triste noticia a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales.

En un homenaje publicado en Instagram y firmado por sus compañeros de banda Fred Durst, John Otto, Wes Borland y DJ Lethal, la banda describió a Rivers como “nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido”.

El texto ensalzaba la figura del músico, afirmando: “Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.

El tributo continuaba rememorando la esencia y el talento de Rivers: “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme”. Además, lo definió como una “auténtica leyenda de leyendas” cuyo espíritu vivirá “para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo”.

Una carrera ligada a Limp Bizkit

Rivers fue uno de los pilares fundamentales en la formación de Limp Bizkit en Jacksonville, Florida, en 1994. La banda, una fusión de hard rock y rap, se abrió camino hasta alcanzar fama mundial a finales de los años 90. Junto al baterista John Otto, Rivers se crio en un ambiente musical y posteriormente conoció al vocalista Fred Durst cuando ambos trabajaban en un local de Chick-fil-A. La alineación clásica de la banda se completó en 1996.

Como miembro de este grupo triple nominado al Grammy, Rivers contribuyó a algunos de los himnos más emblemáticos del nu metal, como “Rollin’ (Air Raid Vehicle)”, “Take A Look Around” y la explosiva “Break Stuff”, que acumula cerca de mil millones de reproducciones en Spotify.

A lo largo de su carrera, Limp Bizkit lanzó seis aclamados álbumes de estudio, muchos de ellos con certificación de platino.

La trayectoria de Rivers con la banda no estuvo exenta de dificultades. En 2015, se vio obligado a abandonar temporalmente Limp Bizkit debido a una enfermedad hepática causada por un consumo excesivo de alcohol. Tras someterse con éxito a un trasplante de hígado, Rivers se reincorporó a la banda tres años después, continuando con su pasión por la música hasta su fallecimiento.

El comunicado de la banda concluye con un conmovedor y simple adiós: “Te queremos, Sam. Te llevaremos siempre con nosotros. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”.

