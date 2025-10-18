Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, se compromete con su novia y presumen su anillo

El actor Joe Manganiello, quien en el 2023 se separó de Sofía Vergara, dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que ya se comprometió con Caitlin O’Connor, quien llegó a su vida tras su mediático truene.

A través de una foto, que publicaron en sus redes sociales, la pareja compartió con sus seguidores la gran felicidad que sienten.

En la imagen que difundieron se ve a ambos en compañía de Bubbles, su perro, y con una sonrisa de oreja a oreja, mientras la novia presumía orgullosa su brillante anillo de compromiso.

El compromiso, por lo publicado en la descripción de la fotografía, no fue reciente, sino que se llevó a cabo el pasado mes de junio.

“💍 June 24th, 2025 💍”, se lee en el texto con el que los tortolitos acompañaron su publicación.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre la boda de Caitlin O’Connor y Joe Manganiello, pero no sería de extrañar que en un futuro cercano compartieran con sus seguidores sus planes de boda.

Joe Manganiello y Caitlin O’Connor se conocieron, en septiembre de 2023, durante la fiesta de estreno de la serie ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’, sin embargo, fue hasta dos meses después que se dejaron ver por primera vez juntos como pareja.

